Почему Людмила Гурченко не общалась с родной дочерью

Людмила Марковна Гурченко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Людмила Марковна умерла почти 10 лет назад. За эти годы не стало и ее единственной дочки Маши, внучка продолжает борьбу за наследство, а ее муж открыл частный музей народной артистки. Вспоминаем людей, окружавших Гурченко в разные годы.

В фильме «Двадцать дней без войны» с Юрием Никулиным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1975

На съемках фильма «Двадцать дней без войны» с Юрием Никулиным. Гурченко еще не отошла после недавней смерти отца, с которым была очень близка. «В этой картине я испытала рядом с Юрием Владимировичем много минут добра, - рассказывала актриса. - Он разрешил мне называть его папой. Так получилось, что со временем он оказался единственным человеком, к которому я могла обратиться с просьбой. Я знала, что он меня поймет так, как надо».

С мужем продюсером Сергеем Сениным. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

2009

С последним (шестым) мужем продюсером Сергеем Сениным актриса прожила 20 лет. Гурченко очень смущала разница в возрасте - она была старше на 25 лет, но Сергей так напоминал ей отца, которого артистка боготворила, что она не стала отказываться от любви. Сенин рассказывал: «Хотите - верьте, хотите - нет, мы не уставали друг от друга. Конечно же, ругались, могли повздорить до битья тарелок, но ровно через три минуты все заканчивалось». Именно Сенин был рядом, когда от передозировки наркотиков умер 16-летний Марк - обожаемый внук Гурченко. С тех пор ее отношения с дочкой разладились, они практически не общались: звезда винила дочь, что та недоглядела за сыном.

Дочь Гурченко Мария со своей дочкой Еленой и внучкой Таисией. Фото: Natalia SHAKHANOVA/Global Look Press

2015

На этом фото дочь Гурченко Мария со своей дочкой Еленой и внучкой Таисией. Мария Королева умерла три года назад в возрасте 58 лет от сердечного приступа. За месяц до смерти вспоминала знаменитую маму: «Для меня она живая осталась. Она со мной рядом живет. Прошу у нее прощения за то, что у нас в последнее время не получалось дружеских разговоров. Хоть бы весточку подала…»

Внучка народной артистки Елена Королева. Фото: Личный архив

2020

Со дня на день 36-летняя внучка народной артистки Елена Королева начнет в суде борьбу за наследство бабушки. После смерти артистки все досталось ее дочери. А теперь, когда и Мария умерла, наследство должно было быть поделено в равных долях между ее дочерью и мужем. Елена считает, что поровну - это несправедливо, и будет судиться с собственным отцом Александром Королевым. Делят дачу Гурченко в Наро-Фоминске и две ее квартиры.