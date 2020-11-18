Игра рукой Артема Дзюбы: как выглядит поступок футболиста с точки зрения медицины и морали

Только ленивый не обсудил на этой неделе Артема Дзюбу и его руку. Фото: Maksim KONSTANTINOV/Global Look

Уже которую неделю все обсуждают скандальное интимное видео, выложенное в сети, на котором Артем Дзюба, капитан сборной России по футболу, занимается самоудовлетворением. Многие его осудили. Мол, изменил жене то ли с телеведущей «Матч ТВ» Марией Орзул, то ли с инста-блогершей Натальей Веретенниковой - не совсем физически, конечно, но и не совсем виртуально. В самом ли деле его поступок достоин осуждения? И можно ли считать то, чем он занимался, «нехорошим излишеством»?

Ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул. Ее голос звучит за кадром в скандальном видео. Фото: Instagram.com

От многих болезней нам это полезней

При советской власти мнение было однозначным. Онанизм или, выражаясь более интеллигентно, мастурбация, считался явлением постыдным и вредным для здоровья. В этом убеждали медики в научно-популярных брошюрах общества «Знание» - помню, читал. И старался не давать «дурной привычке» увлечь себя. Тем более что пацаны во дворе авторитетно уверяли, что от онанизма на ладонях вырастают волосы.

Пожалуй, подростков стоит пугать до сих пор - чтобы не отвлекались от учебы. А вот в отношении взрослых мнение давно уже поменялось на прямо противоположное. И то, чем занимался обнаженный Дзюба в отеле - в смысле сам процесс, признано полезным. Как минимум в медицинских кругах.

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К примеру, известный французский врач Фредерик Сальдманн в своей книге «Лучшее лекарство - это ты», написанной на основе многолетней практики, уверяет: 12 эякуляций в месяц уменьшают риск инфарктов, инсультов, атеросклероза и прочих сердечно-сосудистых заболеваний на 50 процентов. У мужчин, естественно. А 21 эякуляция в месяц - у них опять же - на треть уменьшает риск заболеть раком простаты. При этом, как считает Сальдманн, большой разницы - в смысле оздоровительного эффекта - нет, достигается ли эякуляция с партнершей или самостоятельно - по-дзюбовски.

А как футболисту, оторванному на тренировках и сборах от партнерши, позаботиться о своем здоровье? Только самостоятельно. Не привлекать же к оздоровлению особ с низкой социальной ответственностью? Нет, уж лучше самостоятельно.

А почему, собственно, так полезно то, чем занимался Дзюба? Какова природа благотворного влияния его манипуляций?

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Американские ученые из Университета Уилкса проверили: хотя бы две эякуляции в неделю способствует тому, что количество антител в организме увеличивается на 30 процентов.

Антитела помогают бороться с различными респираторными инфекциями, в том числе и с нынешней напастью - китайскими коронавирусами, вызвавшими пандемию COVID-19. Стало быть, то, чем занимался Дзюба, обеспечило ему вполне пристойный иммунитет. Если футболист, конечно, не бросил это дело.

По одной из версий, живущая в ГОА блогерша Наталья Веретенникова тоже мила нашему форварду. Фото: Instagram.com

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Данные ученых из НИИ Новой Англии (NewEngland ResearchInstitutes, Massachusetts): интенсивные движения рукой мягко тренируют сердце, увеличивая число его сокращений. И доводят их до максимума в момент эякуляции. Это действует профилактически. И неспроста - в свете изменившегося отношения к мастурбациям медики рекомендуют их одиноким сердечникам. Даже после перенесенного инфаркта.

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А статистика, собранная учеными Университета штата Мичиган, демонстрирует: у тех, кто в возрасте от 57 до 85 лет продолжают получать сексуальное удовольствие - каким угодно образом, кровяное давление ниже, чем у тех, кто этого удовольствия лишен. Соответственно, риск инфарктов и инсультов у первых тоже ниже.

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По данным немецких исследователей из Университета Мюнстера, удовлетворение, полученное от эякуляции, способствует выработке гормонов - эндорфинов, которые действуют как обезболивающее. А Дзюбе оно - обезболивающее - бывает ох как нужно. Футболисты часто травмируются.

Если верить экспериментам канадских ученых, то сексуальная активность улучшает память, увеличивая количество вновь образующихся нейронов в гиппокампе - зоне мозга, которая отвечает за консолидацию памяти. Тоже нелишним будет - футболистам надо хорошо помнить тренерские установки.

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И последнее. В университетах Бристоля и Белфаста обнаружили, что у мужчин, регулярно испытывающих оргазм, смертность ниже, чем у тех, кто проявляет аскетизм. Ученые получили такие данные, 10 лет наблюдая за 1000 добровольцами в возрасте от 45 до 59 лет.