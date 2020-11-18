Что связывало погибших в авиакатастрофе телеведущего Колтового и 33-летнюю сотрудницу банка

На авиафорумах пишут, что Колтового и Климову не раз видели вместе на разных аэродромах. Этот снимок сделан в аэропорту «Орешково». На фото - предположительно телеведущий и его подруга-банкирша. Фото: aviaforum.ru

Гибель 41-летнего телеведущего Александра Колтового, разбившегося на частном легкомоторном самолете, стала полной неожиданностью и для зрителей, и для коллег журналиста. Телеведущая Лера Кудрявцева в первые часы после катастрофы сообщила, что вместе с Александром разбилась женщина - его жена. И лишь потом выяснилось, что в полет вместе с ним отправилась загадочная 33-летняя подруга. То, что женщина была замужем, с двумя маленькими детьми, добавляет новый штрих в эту трагедию.

Что произошло

Легкомоторный самолет под управлением пилота-любителя Александра Колтового 7 ноября вылетел с аэродрома «Мячково» и направился в Рыбинск Ярославской области. По одной из версий, вскоре после взлета у него загорелся двигатель. Телеведущий успел сообщить диспетчеру «Внуково», что у него на борту пожар. Он пытался сесть. Самолет видели над Новорязанским шоссе, он летел низко над дорогой, от машины шел густой дым. Недалеко от поселка Томилино самолет совершил жесткую посадку и загорелся. Спасти пилота и его спутницу (в ней не сразу опознали 33-летнюю сотрудницу банка Наталью Климову) не удалось.

Самолет телеведущего после удара о землю сгорел в считаные минуты. Фото: НТВ

Роман с внучкой Светличной

Александр Колтовой с юности был романтиком и в хорошем смысле отчаянным авантюристом. Обожал экстремальные виды спорта, увлекался техникой. В 2001 году окончил РГУНГ имени Губкина по специальности «геофизик». Но авантюрная натура в том же году привела 20-летнего Александра в скандальный телепроект «За стеклом», который круто изменил его жизнь.

Перед участием в шоу Колтовой встречался с Марией Ивашовой, внучкой актрисы Светланы Светличной (звезда комедии «Бриллиантовая рука») и актера Владимира Ивашова («Баллада о солдате»). Мария провожала жениха на проект и болела за него, но именно это шоу их разлучило.

...очень похожа на бывшую невесту телеведущего Марию Ивашову - внучку актрисы Светличной. Фото: vk.com

Александр пробыл «за стеклом» неделю и добровольно, но не без скандала покинул проект. Позже он признавался, что устроители шоу провоцировали ребят вести себя более откровенно, чтобы поднять рейтинги. И Колтовой под прицелом камер принял душ с обнаженной девушкой Марго. Это откровенное видео, показанное на всю страну, поставило точку в его отношениях с Машей Ивашовой, которая на эфире в «Останкино» публично объявила, что уходит от него. Они расстались враждебно и больше не общались. К слову, Наталья Климова, погибшая вместе с Александром, очень похожа на Машу Ивашову - такая же хрупкая блондинка с длинными волосами.

Два брака

Потеряв одну невесту, Саша на этом шоу нашел будущую жену: Надежда на проекте работала стилистом.

С первой женой Колтовой прожил несколько лет, развелся, по слухам, из-за ревности. Говорили, что Надежда изводила его подозрениями. А он, возможно, давал поводы. Детей в этом браке не было.

Несколько лет назад он женился во второй раз. Жена не вела публичный образ жизни и не светилась. В этом браке осталась пятилетняя дочка. Коллеги подмечали, что женатый Александр был не прочь поухаживать за девушками.

После звездной славы участника шоу «За стеклом» Александр сразу же получил приглашение от продюсеров канала ТВ-6 вести программу «Сеть». Затем он работал в проекте «Галилео» как редактор, а позже стал вести свою программу «На пределе» на канале «Наука 2.0». Снимал нестандартные эксперименты, в ходе которых управлял скоростными машинами, мотоциклами, трактором и даже ледоколом.

В 2018 году Колтового пригласили вести программу «ДНК» на НТВ. Он рассказывал в интервью, что ему не очень-то по душе скандальная тематика. «Иногда после некоторых съемок хотелось прочистить рот ершиком, напиться и забыться», - признавался Колтовой. Но надо было зарабатывать и кормить семью. Поэтому в новом сезоне он согласился стать соведущим Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись». Александр заменил покинувшего проект Оскара Кучеру.

Ведущий НТВ Александр Колтовой. Фото: Instagram.com

Тянуло в небо

- Я давно знакома с Сашей, еще с проекта «За стеклом». И помню, что он часто говорил о том, что мечтал стать пилотом, - рассказала «КП» продюсер Олеся Сазыкина. - Небо было его страстью, он хвалился, что стал владельцем самолета. К сожалению, это хобби его и погубило.

Больше года Колтовой занимался с инструктором, обучаясь летному делу. Налетал около ста часов. Мечта о своем самолете появилась у него еще десять лет назад. Сначала не было денег на покупку. Потом не хватало времени. «Но увидел рекламу о продаже, и все сложилось», - говорил он.

Легкомоторный самолет Piper Sport RA-1381G Колтовой приобрел 1 октября этого года у бизнесмена Аркадия Грачева, заверившего, что машина в хорошем состоянии, на ней он лично налетал 200 часов.

- Это только кажется, что самолет стоит безумных денег - у меня «Мерседес» стоит дороже него, - рассказал «КП» один знакомый Колтового. - Покупал Саша пилотник не один, а с другом в складчину. Машина стоила чуть больше трех миллионов рублей. Причем если друг выплатил положенную сумму сразу, то Александр брал заем на покупку. Поговаривают, что тогда он и познакомился с эффектной сотрудницей банка Натальей Климовой, которая помогала ему оформить кредит. Взял ее телефон, они созванивались. Так вышло, что в выходной именно Наталью Александр пригласил покататься на своем самолете.

Загадочная блондинка Наталья Климова (в девичестве Штабнова) была яркой миловидной блондинкой, вполне успешной и состоявшейся. С 2006 года Наталья работала заместителем директора в одном из столичных банков. Окончила Историко-архивный институт РГГУ, факультет технотронных архивов и документов. В вузе познакомилась со своим будущим мужем Максимом. У Натальи остались двое детей - 3 и 5 лет.

Разбившаяся вместе с Колтовым Наталья Климова... Фото: ftad.ru

Что связывало женатого телеведущего и замужнюю мать двоих детей, можно только гадать. Мало кто верит, что они катались вместе просто из праздного любопытства. В окружении Колтового (включая его жену) никто не слышал про Наталью Климову. Так же как и подруги, и муж девушки не знали о существовании в ее жизни знаменитого ведущего.

Одна из версий трагедии - неопытность пилота.

- Когда произошла внештатная ситуация, Колтовой растерялся, - рассказал наш источник. - Такие самолеты падают крайне редко. Они легкие и могут планировать. Он бы мог без двигателя вывести его в поле и посадить. Причина аварии - скорее всего, неисправность двигателя, который загорелся в начале полета. Теперь будут предъявлены претензии и к аэродрому, который выпустил судно. Они были обязаны его проверить перед полетом. Маленькие самолеты заправляются не керосином, как большие, а обычным бензином. Возможно, бензин оказался некачественным, что повлияло на все произошедшее.

Колтовой разбился на легкомоторном самолете. На такие не ставят «черных ящиков», поэтому устанавливать причину катастрофы будут по обломкам и записям с камер.

КСТАТИ

Мог сесть, но не сумел

- Саша успел доложить диспетчеру во «Внуково», что на борту пожар и он будет принимать решение идти на вынужденную посадку, - рассказал его инструктор по полетам Тимур Саттаров.

Тимур считает, что Колтовой мог бы посадить самолет, но произошло трагическое стечение обстоятельств: «Чтобы маленькие самолеты не мешали заходам больших, их снижают на высоту 100 - 150 метров. С этой высоты маленькие самолеты могут пролететь с отказавшим двигателем от 1,5 до 3 км, постоянно снижаясь. Но там все вокруг было застроено: ЛЭП, трубы ТЭЦ, много других строений. Саша пытался найти площадку, на которую можно было бы сесть, но, скорее всего, его отвлек пожар в салоне».

МЕЖДУ ПРОЧИМ

В летном журнале записал Наталью под именем супруги

Как стало известно «КП», на аэродроме «Мячково», с которого Колтовой отправился в последний рейс, телеведущий представил свою спутницу как жену. И в летном журнале пассажирка указана под именем жены ведущего. Колтового на аэродроме все знали, доверяли ему, и никто не стал проверять личность девушки. Именно поэтому в первые часы после трагедии и появилась информация, что вместе с Александром погибла его жена.

- На мой вопрос сотрудникам следствия, какие отношения связывали погибших, был ответ: «Постельные», - рассказал наш источник в околоследственных кругах. - Есть сведения, указывающие на это.

- Но Колтовой часто звал друзей и подруг покататься с ним на самолете. Телеведущий Пушной с ним летал. Лера Кудрявцева рассказывала, что он и ее приглашал насладиться небом…

- Колтовой, когда брал кого-то покататься на самолете, обычно летал над МКАД. Сделал круг - и сел. В этот же раз он летел на конкретное водохранилище «развлечься». По крайней мере это слово прозвучало в его СМС-переписке, которую сейчас изучает следствие. Колтовой выписал маршрутный лист с указанием точки приземления - аэродром в Ярославской области. Там есть водохранилище, куда обычно летают на отдых состоятельные люди. Там все приспособлено - и сауна, и все дела. Поэтому летели они с конкретной целью, не деловой. Но не долетели. Накануне трагедии Колтовой удалил много СМС-сообщений. Он вел активную переписку с той девушкой, и часто в позднее время. Некоторые сообщения в его мобильном указывали на фривольный характер общения между ними.

И все-таки природа их отношений по-прежнему может быть спорным вопросом. Так, родители ведущего отказываются верить в роман их сына на стороне.

- У вашего сына был роман с разбившейся девушкой Натальей Климовой? - спрашиваю отца ведущего Алексея Брониславовича.

- Нет, я в это не верю. Ничего не буду объяснять! - ответил он.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гендиректор аэродрома «Мячково» Андрей ИВАЧЕВ: Накануне мы с Сашей вместе обедали, ничто не предвещало трагедии

Гендиректор аэродрома «Мячково» потрясен случившимся.

- Я лично знаком с Сашей. Мы с ним в пятницу накануне этой трагедии обедали. Ничто не предвещало трагедии, - рассказал «КП» Андрей Ивачев.

- Он опытный летчик или его считали новичком?

- Посмотрите его страницу в интернете, там все есть. Он достаточно много летал.

- Говорят, он не указал свою пассажирку? И ее паспорт почему-то ваши сотрудники не проверили?

- У меня подписка о неразглашении от Следственного комитета в рамках уголовного дела. Идет проверка. Мы предоставили следствию все документы.

- Вы видели Колтового с той девушкой, которая разбилась? Что их связывало?

- Нет, ничего о ней не знаю.