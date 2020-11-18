Босс мафии готов свидетельствовать против Байдена

Сторонники Байдена якобы привезли мафиози ящики с незаполненными бюллетенями за несколько часов до официального закрытия участков Фото: REUTERS

Босс мафии, «крышующей» американский штат Пенсильвания, Джо Мерлино заявил, что готов под присягой дать показания против Джо Байдена и рассказать о механизме фальсификации выборов в Филадельфии, самом крупном городе штата и шестом по величине в США.

Мерлино утверждает, что лично принимал участие в доставке фальшивых бюллетеней, заполненных в пользу Байдена.

По словам мафиози, его небольшая команда занималась заполнением заранее привезенных, пустых бюллетеней по цене $10 за штуку. Всего было проставлено порядка 300 тысяч отметок, таким образом, заработок на фальсификации составил $43 миллиона.

Сторонники Байдена якобы привезли мафиози ящики с незаполненными бюллетенями за несколько часов до официального закрытия участков. Затем их перевезли в два частных дома, где заполнением занялась целая команда наемных сотрудников. Позже бюллетени отвезли на участки.

Мерлино сказал, что готов выступить в Конгрессе и под присягой подтвердить правдивость своих слов. Взамен на это он хочет получить аннулирование прошлых судимостей и полную амнистию за подделку голосов.

Журналисты, общавшиеся с мафиози, считают, что он может продать свою историю за солидные деньги. Например, доход с будущей книги о фальсификации оценили в $10 миллионов, а сделка с продюсерской компанией может принести в два раза больше.

Эксперты утверждают, что подобного свидетельства о вбросе 300 тысяч голосов вполне достаточно, чтобы изменить расклад сил в Пенсильвании и признать победу Трампа в штате. Впрочем, знающие люди допускают, что до слушаний Мерлино может и не дожить – слишком высоки ставки.

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