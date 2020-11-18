Что произошло после матча Франция - Швеция

Франция победила Швецию в Лиге Наций. Фото: REUTERS

Футболисты сборной Франции вечером во вторник, 17 ноября, провели последний матч в Лиге Наций. В пригороде Парижа на стадионе "Стад де Франс" шведы были повержены со счетом 4:2. Выступление скандинавов в Лиге Наций получилось не слишком удачным. В группе А3 они проиграли 5 из 6 матчей, единственный раз одержав победу над Хорватией 2:1. Что интересно, шведы пробились в элиту турнира благодаря тому, что в прошлом розыгрыше Лиги Наций они обошли россиян. Которых, к слову, победили в товарищеской игре в октябре 2020 года на стадионе "ВЭБ Арена".

После встречи главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об итогах матча:

- Не сложись в марте вся эта ситуация, возможно, у меня и моего тренерского штаба было бы больше ясности. Но, так или иначе, в команду пришли молодые игроки, которые продемонстрировали свой класс и уровень, что очень важно. Более опытные футболисты по-прежнему с нами. У меня есть возможность варьировать игру и я располагаю высококлассными футболистами, - приводит слова наставника французов официальный сайт УЕФА.

А вот в свою очередь полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг признал - проблемы его команде принесла победа над Хорватией:

- Все началось для нас хорошо, затем мы стали играть несколько пассивно. В итоге мы провели неплохой матч. У нас был шанс зацепиться за результат, но вы сами видели, ч то многие из были уставшими. Нас вымотала игра с Хорватией. Мы противостояли фантастической команде. В итоге мы вылетели из лиги А. Чувства не самые приятные, но мы уже ждем нового года.

Защитник сборной Франции Павар в этом поединке отметился забитым голом. И после встречи он заявил:

- Это правда, что в нашей игре есть небольшой прогресс. Я долго ждал момента, когда снова забью за сборную Франции. Это случилось сегодня, я очень рад, но самое главное - это победа.

Сегодня, 18 ноября, в Европе пройдут последние матчи розыгрыша Лиги Наций во всех дивизионах.