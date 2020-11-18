Совет директоров «Роснефти» одобрил продажу 10-процентной доли в проекте «Восток Ойл»

16 ноября совет директоров компании «Роснефть» одобрил продажу 10% предприятия Восток Ойл компании Trafigura PTE LTD. Напомним, в этом году «Роснефть» приступила к развитию не имеющего аналогов в мире проекта по добыче нефти в районах Крайнего Севера – Восток Ойл, ресурсная база которого составляет 6 млрд тонн нефти (44 млрд баррелей).

ПО СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ НАДЕЖНЕЕ

«Участие в проекте одного из крупнейших мировых трейдеров - компании Trafigura - свидетельствует о том, что Восток-Ойл с его колоссальной ресурсной базой и очевидными логистическими преимуществами - это будущее мировой энергетики, - отмечает старший аналитик WMTConsult Валерий Андрианов. - Возможность поставок по Северному морскому пути на европейские и азиатские рынки является важным конкурентным преимуществом, которое вызывает повышенный интерес у инвесторов. Реализация проекта может стать настоящей революцией на глобальном рынке углеводородов».

Проект включает в себя Ванкорский кластер (15 месторождений, крупнейшие из которых - Сузунское, Тагульское, Лодочное и Ванкорское месторождения), Западно-Иркинский участок («Роснефть»), Пайяхскую группу месторождений («Нефтегазхолдинг) и месторождения Восточно-Таймырского кластера. Нефть Восток-Ойла обладает премиальными характеристиками, превосходящими ближневосточные показатели и эталонный Brent. Плотность нефти – менее 40°. Содержание серы – 0,05%. Премия на баррель, по оценкам Argus, составит от 10 до 12 долларов.

«Следует понимать, что близость таймырских месторождений к северным морям и строительство магистрального трубопровода до бухты Север – полностью ориентирует проект на транспортировку сырья по Северному морскому пути, - утверждает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. – Этот вариант транспортировки, очевидно, дешевле и, во многом, надежнее, чем транспортировка по железной дороге или по системе магистральных трубопроводов через весь континент».

ГЛОБАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

«Реализация проекта даст импульс для развития смежных отраслей экономики, таких как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, дорожное строительство, судостроение», - сообщил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Для обеспечения энергетических потребностей проекта компанией заключено соглашение с «Интер РАО» на комплекс работ по проектированию и строительству энергетической инфраструктуры, включающей в себя энергоцентры общей мощностью 2,5 ГВт, а также более 3,5 тыс км линий электропередач.

«Роснефть» рассматривает возможность использования как ПНГ (попутный нефтяной газ – «КП»), так и энергии ветра для энергоснабжения «Восток Ойла». По словам Сергея Суверова, «север Красноярского края – это уникальное место с точки зрения перспектив развития ветрогенерации в РФ. Он сопоставим с такими регионами как север Англии или север Дании. Использование ветрогенерации может быть экономически эффективно, следовательно - это одно из основных направлений энергоснабжения проекта».

По мнению директора ИнфоТЭК Терминал Рустама Танкаева, «реализация проекта предусматривает создание свыше 770 км магистральных и 7000 км внутрипромысловых трубопроводов. Это позволит серьезно изменить ситуацию на рынке трубной продукции. В настоящее время спрос на трубы существенно снизился, однако Восток-Ойл вновь обеспечит загрузку мощностей российских производителей».

Для организации вывоза продукции с проекта «Восток Ойл» на судостроительной верфи «Звезда» размещен заказ на серию из 10 танкеров высокого ледового класса с общей массой полезного груза 120 тыс. т, адаптированных для работы на Северном морском пути. В целом планируется построить 50 судов различных классов.

В рамках проекта «Восток Ойл» предстоит пробурить более 20 тыс. добывающих и нагнетательных скважин, поэтому особое внимание компания уделила выбору буровых комплексов. Основываясь на результатах проведенных тендерных процедур, совет директоров одобрил заключение долгосрочного контракта на поставку 100 буровых установок, спроектированных для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. В проекте будут учтены самые жесткие экологические требования. Главным приоритетом реализации «Восток Ойла» является сохранение хрупкой природы региона. Высокие показатели надежности и безопасности оборудования и производства обеспечат минимальное воздействие на окружающую среду.

«Добыча в рамках Восток Ойл – это не только буровые установки и промысловые объекты, это - морские терминалы, резервуарные парки, аэродромы, автодороги, ледоколы, нефтетанкеры и газовозы ледового класса – сложная высокотехнологичная инфраструктура, - говорит директор Центра политической информации Алексей Мухин. - Инфраструктура, которая создаётся с нуля и обеспечит крупными заказами российскую промышленность. И все заказы для проекта выполнять будут именно российские производители».

Продолжается работа по обеспечению проекта ресурсами и средствами производства. В частности, достигнута договоренность с автозаводом «КАМАЗ» на поставку транспорта и спецтехники, а также по созданию сервисных центров на промыслах. Потребность на начальном этапе - до 2,5 тыс. единиц техники. В дальнейшем она может вырасти до 6 тыс.

«НЕОБЫЧАЙНО ВАЖЕН»

Как отмечает Рустам Танкаев, «месторождения Восток-Ойл схожи по геологическим характеристикам с уже изученными месторождениями Ванкорского кластера. Это облегчает задачу их освоения, позволяет сократить расходы. Безусловно, сокращение капитальных затрат будет связано также с использованием новейших технологий бурения: горизонтальных скважин с многостадийным разрывом пласта. Месторождения будут разрабатываться с помощью станков большой грузоподъемности, предназначенных для бурения скважин сложных профилей. Такие технологии позволят оптимизировать количество кустовых площадок, сократить капитальные затраты».

Как утверждает Валерий Андрианов, «с экологической точки зрения Восток-Ойл станет проектом нового поколения. Новейшее буровое оборудование позволит минимизировать воздействие на окружающую среду. В проекте будут учтены самые жесткие экологические требования. Главным приоритетом реализации «Восток Ойла» является сохранение хрупкой природы региона. В общей сложности, удельная интенсивность выбросов в период работы «Восток Ойл» составит порядка 12 кг СО2 на баррель добычи. Это – очень хороший показатель, ведь, по данным WoodMackenzie, данный показатель по новым месторождениям составляет порядка 50 кг».

«Напомним, - отмечает Константин Макиенко - что в свое время, когда в Западной Сибири начиналась разработка гигантских нефтегазовых месторождений, этот регион считался крайне сложным, потребовал серьезных инвестиций, но, тем не менее, был освоен. И, откровенно говоря, страна до сих пор живет на тех самых инвестициях, которые были сделаны в шестидесятые-семидесятые годы во время освоения Западной Сибири. Точно таким же образом, сейчас инвестируя в таймырские месторождения мы обеспечиваем будущее страны, может быть, на пятьдесят-шестьдесят, а то и сто лет вперед. Потому что это - достояние, которое будет востребовано не только в России, но и во всем мире. Потому что, на самом деле, запасы углеводородов истощаются, при этом несмотря на развитие «зеленой энергетики» и возобновляемых источников вся мировая экономика ещё долго будет нуждаться в углеводородном сырье. Так что проект Восток-Ойл необычайно важен с этой точки зрения».

Эксперты отмечают, что проект «Восток Ойл» обеспечит существенный мультипликативный эффект для всей российской экономики, дополнительно создаст десятки тысяч рабочих мест и обслуживающего персонала. В целом как показывают расчеты специалистов Института прогнозирования Российской Академии Наук, развитие проекта создает дополнительные стимулы для локализации высокотехнологичного оборудования и обеспечивает прирост внутреннего спроса на продукцию различных отраслей эквивалентную 2% ВВП в год.

«Реализация проекта Восток Ойл позволит России занять лидирующие позиции в технологической области, получить выгоды, не только связанные с развитием нефтегазовой отрасли, но и системные выгоды на уровне страны», - резюмирует директор ИМЭМО РАН Фёдор Войтоловский.