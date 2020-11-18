“Спали как ангелочки, и я их задушила»: В Москве задержали мать, убившую сына и дочку

Женщину, задушившую своих детей, задержала полиция.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стали известны подробности смерти двухлетнего мальчика и его пятилетней сестренки, тела которых вечером во вторник, 17 ноября, нашел отец в квартире на улице Тайнинской, что на северо-западе Москвы. В тот вечер мужчина пришел домой к бывшей жене Марине* и обнаружил страшное.
- Сын и дочка лежали на кровати и не дышали. Они были накрыты одеялом, рядом лежали их игрушки, - дал показания следователям мужчина.
По словам Ахмеда*, жена находилась в квартире и была в невменяемом состоянии. Даже когда приехала полиция, женщина продолжила биться в истерике и ничего толком объяснить не смогла. Тела детей направили на экспертизу, а женщину увезли в психиатрическую клинику.
- Про предварительным данным, смерть детей наступила от асфиксии. По версии следствия, их задушила мама, - сообщили kp.ru собственные источники в следствии.
Рано утром в среду, 18 ноября, женщину привезли на допрос. Сейчас она дает показания следователям. Известно, что детей она решила убить в тот момент, когда они спали.
- Спали как ангелочки, и я их убила, - рассказала на допросе женщина.
После этого мамаша планировала свести счеты с жизнью, но не смогла.
Про семью пока известно немного. Познакомились они в Москве. Мама малышей - русская, отец — приезжий из Узбекистана, но несколько месяцев назад он получил гражданство России. Мужчина работал поваром и полностью обеспечивал семью. Почти сразу после свадьбы на свет появилась дочка, потом сын. До рождения малышей женщина работала менеджером. Но последние 8 лет она провела в декретном отпуске. Проблемы в семье начались сразу после рождения второго ребенка.
- По словам женщины, она устала от воспитания детей. Муж, якобы не помогал ей и постоянно находился на работе. В итоге она подала на развод, - пояснил kp.ru источник в следствии.
По предварительным данным, после рождения сына у женщины началась послеродовая депрессия. Однако за медицинской помощью она не обращалась.
- Сразу после убийства детей, она напилась спиртных напитков, - добавила Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.
* - имена изменены.
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