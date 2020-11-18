Шпагат раздора: Волочкова в крошечном бикини опять показала лишнее

Между тем, сама Анастасия ничуть не стесняется провокационных снимков Фото: Личный архив

Королева шпагатов Анастасия Волочкова вновь улетела на Мальдивы - с 2010 года это уже 17-я (!) ее поездка на любимый курорт. Именно здесь, на белоснежных побережьях океана несколько лет назад родились знаменитые фотосессии балерины - обнаженное тело в камнях и ракушках. С тех пор, прилетая на острова, Волочкова себе не изменяет и демонстрирует самые смелые позы в крошечных купальниках, а то и вовсе без них.

На этот раз звезда отправилась в отпуск с таинственным женихом, свадьбу с которым анонсировала еще в начале года, но что-то пошло не так. Личность избранника балерина вот уже несколько месяцев держит в секрете, пряча его лицо от публики и интригуя подписчиков в Инстаграме фотографиями со спины. Впрочем, любимый человек Волочковой, похоже, свободных взглядов: на этот раз он сам снимал ее в самых разнообразных и откровенных ракурсах.

Так, за первые дни романтического отпуска на странице Анастасии появилось сразу несколько горячих кадров в "фирменных" мини-бикини, не оставляющих поклонникам простора для фантазии. На одном из снимков Волочкова позирует на песке в поперечном шпагате.

- Я очень дорожу этим элементом профессии, потому что растяжка далась мне огромным многолетним трудом, - назидательно подписала фото балерина. - И теперь мой шпагат гармонично и грациозно вписывается в различных ситуациях.

На своей странице возможность оставлять комментарии Волочкова предусмотрительно отключила, однако мальдивский снимок моментально разлетелся по соцсетям, и пользователи высказали все, что думают об излишней открытости королевы шпагатов. Досталось ей и за недостатки фигуры, и особенно за интимные детали, которые не смог скрыть узкий клочок ткани. "В миллиметре от порнографии!", "Какой стыд, прикройте ее чем-нибудь", "Где она берет эти детские купальники, которые все выставляют напоказ?", - наперебой возмущаются блогеры, сравнивая кадр Волочковой с попавшим в Сеть секс-снимком Айзы Анохиной и скандальным видео Артема Дзюбы.

Между тем, сама Анастасия ничуть не стесняется провокационных снимков.

- Я решила щедро делиться с вами красотой моего отдыха - просто жаль не публиковать такие роскошные фото! Глазами любимого это выглядит по-настоящему особенно, - заявила балерина. Видимо, самые горячие кадры еще впереди...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"В миллиметре от позора": Волочкова надела микро-купальник не по размеру

Балерина в начале нового десятилетия окружила себя богатством и роскошью (подробности)