«Мурманская область – флагман Арктики»

Андрей Чибис рассказал о «перезагрузке» системы высшего образования и создании современной туристической индустрии. Фото министерства информационной политики Мурманской области

«Мы являемся инициаторами и в хорошем смысле слова «держателями» международной арктической повестки», – так губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал итоги прошедшей 17 ноября в режиме онлайн III международной сессии «Сотрудничество в Арктике».

РАЗВИТИЕ МУРМАНА

Дискуссионная площадка, создание которой было инициировано властями Мурманской области два года назад, успела приобрести репутацию серьёзного форума, посвящённого обсуждению самых насущных, практических вопросов повседневной жизни и развития арктических стран и регионов. На этот раз темами секций в рамках сессии стали: «Арктика сегодня и завтра»; «Баренцево сотрудничество – история успеха»; «Сотрудничество городов-побратимов: взгляд в будущее».

Дистанционный режим, в котором прошла сессия, не стал помехой для обмена мнениями. Более того, высокий уровень площадки продемонстрировали направленные в адрес сессии «Сотрудничество в Арктике» приветствия официальных лиц, таких как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, спецпредставитель Президента РФ по вопросам экологии, природоохранной деятельности и транспорта Сергей Иванов, члены Совета Федерации Константин Косачёв и Алексей Пушков. В работе сессии принял участие ряд высокопоставленных дипломатов и руководителей регионов арктических государств.

Во всех трёх секциях Мурманская область предложила вниманию участников целый набор практических достижений и предложений.

Так, в рамках секции «Арктика сегодня и завтра» Андрей Чибис рассказал зарубежным коллегам о мерах, принимаемых в Заполярье для повышения инвестиционной привлекательности и экологической безопасности региона, для «перезагрузки» системы высшего образования и создания на Мурмане современной туристической индустрии.

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ

Глава Мурманской области отметил, что в период пандемии особенно хорошо зарекомендовал себя формат Баренцева сотрудничества.

«Мы с коллегами – губернаторами Баренцрегиона уже два раза собирались и обсуждали текущую ситуацию, обменивались практиками – какие действия и решения принимаются властями и по минимизации рисков, и по развитию экономики. Это очень наглядный пример эффективности Баренцева сотрудничества перед лицом конкретной угрозы для всего мира», – сказал Андрей Чибис, напомнив, что в данный момент идёт работа по созданию на базе интернет-площадки Баренцева секретариата отдельного портала, посвящённого текущей ситуации с коронавирусом в Баренцрегионе и противодействию пандемии.

В ходе дискуссии о сотрудничестве городов-побратимов губернатор Мурманской области поделился с участниками сессии опытом городского развития на примере Мурманска. Среди конкретных шагов Андрей Чибис назвал цифровизацию управления ЖКХ и проект перестройки участка порта в новое городское пространство с культурно-деловым центром.

«Эта сессия свидетельствует об очень высоком статусе Мурманской области и ключевой её роли в международной арктической повестке. В преддверии того, что Россия на два года станет председателем Арктического совета, Мурманская область, по мнению наших коллег из МИД, является в Арктике флагманом и лидером. Для нас это принципиально важно», – резюмировал Андрей Чибис.