Не панацея: финансист оценил предложение блокировать сомнительные переводы по картам на 25 дней

Сегодня по жалобе обманутого клиента можно заблокировать переведенные деньги до зачисления их на счет получателя. И только на пять дней Фото: Shutterstock

Подозрительные переводы по картам предложили замораживать на 25 дней. Это поможет эффективнее бороться с жуликами, которые хитростью выманивают деньги у своих жертв. Сегодня по жалобе обманутого клиента можно заблокировать переведенные деньги до зачисления их на счет получателя. И только на пять дней.

Чтобы больше обезопасить клиентов, Ассоциация банков России предлагает внести в закон «О национальной платежной системе» поправки, которые позволят банкам блокировать или саму транзакцию, или счет предполагаемого злоумышленника, на который деньги уже зачислены. Для этого человеку следует обратиться в банк с заявлением о подозрительном переводе не позднее следующего дня после его совершения. 25 дней должно хватить на то, чтобы оспорить сомнительный перевод или доказать обратное.

Известный финансист Гарегин Тосунян считает это предложение со стороны банков адекватным и логичным.

- Если у держателя счета возникли какие-то сомнения, и он заявляет, что это может быть афера, естественно, у банка должна быть возможность заблокировать этот счет на какое-то количество дней, - комментирует kp.ru Тосунян. - Но идеальных схем нет. Этот механизм могут использовать, чтобы совершать аферы обратного порядка, что повлечет заморозку вполне законных переводов. Но такой обман слишком легко выясняется и наказывается.

Эксперт добавил, что это не панацея от всех бед, так как мошенничества с банковскими картами имеют очень широкий спектр форм.

- Решить все проблемы с помощью такой блокировки, конечно, никто не думает. Главное противоядие и инструмент борьбы— бдительность со стороны держателей счетов, карт: не давать какую-то информацию, которая упрощает «работу» мошенникам. Нужно просто не вступать в диалог с аферистами, так как в 90% случаев такой звонок — афера. Поэтому кладите трубку и сразу перезванивайте в свой банк, - заключил Гарегин Тосунян.