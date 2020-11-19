Выйти из зоны комфорта. Такой совет до пандемии звучал только на тренингах по личностному росту. Коронавирус вынудил выйти из зоны комфорта очень многих. Кто-то потерял работу, у кого-то упали доходы, а кто-то теперь не уверен в будущем. Проблемы возникли в основном у офлайн-работников. У «цифровых» сотрудников все наоборот: и работы прибавилось, и зарплаты выросли. Карантин и самоизоляция стали катализатором новой технологической революции.

История № 1

Из бариста в программисты

Аслан Г., 22 года:

«Я несколько лет работал в одной из московских кофеен. Мне все нравилось. Профессия бариста модная и в чем-то даже творческая. Плюс много общаешься с людьми. Но потолок зарплаты - 60 - 70 тысяч рублей. И это при хорошей выручке, которой сейчас нет. По столичным меркам - очень мало. Ни на машину, ни на квартиру не накопить. Поэтому я заочно учился в университете и в свободное от работы время учил английский язык.

Когда в марте объявили карантин, зарплата упала вдвое. Денег не хватало даже на оплату аренды и еду, пришлось залезть в заначку. Зато появилось больше свободного времени. Первые две недели я с удовольствием сидел дома и смотрел сериалы, но потом понял, что карантин - это надолго. И будет обидно провести все это время на диване. По совету друга я решил пройти курс обучения Python (язык программирования). Потом добавились курсы по SQL (аналитика больших данных) и другим смежным дисциплинам.

Когда в июне я вышел на работу, в кофейне было не так много посетителей. Я доставал ноутбук и, сидя за барной стойкой, решал задачи. Один из постоянных клиентов увидел, что я пишу код, спросил, что я делаю, и даже подсказал, как решить задачу. А на следующий день дал контакт HR-менеджера в их компании. Через два месяца меня взяли на позицию джуниор-тестировщика.

Впереди испытательный срок. Будет сложно, но я знаю, что двигаюсь в правильном направлении. Бывшие клиенты и нынешние коллеги зарабатывают по 100 - 200 тысяч рублей. Сейчас я понимаю, что возможностей в этой сфере очень много, а потолок заработка находится очень высоко».

История № 2

Из кол-центра в дата-аналитику

Дмитрий С., 27 лет

«Два года назад я переехал в Москву из Твери. Опыта работы в какой-то определенной сфере у меня не было. Так, случайные подработки: то там, то здесь. С таким бэкграундом самое простое было устроиться в кол-центр банка. Текучка там большая, кадры нужны всегда, берут почти всех.

Работа со звонками физических лиц адская, никому такую не пожелаю. Через несколько месяцев я перевелся в отдел по работе с юрлицами. Стало полегче. Параллельно был куратором, вел подготовительные курсы для новичков. Это давало дополнительный заработок. Вечерами учил английский язык и мечтал о путешествиях и переезде за границу. Но с такой профессией это невозможно.

Поэтому решил развиваться в «цифровой» сфере. Тем более что банк частично финансировал обучение. Выбрал курсы дата-аналитики. Вечерами, когда друзья ходили по барам, я ехал домой, слушал онлайн-лекции и выполнял домашние задания. Через пару месяцев я получил электронный сертификат и перешел в аналитический отдел. Пришлось даже пожертвовать частью зарплаты. В кол-центре и на ведении тренингов я зарабатывал 80 тысяч. А пришлось уйти на 55. Но я знал, что на прежней работе вряд ли смогу зарабатывать больше, а здесь есть перспективы.

Получил нужный опыт и спустя полгода разместил резюме. В начале осени пригласили на собеседование в другой банк. И две недели назад перешел к ним на работу. Зарплата выросла вдвое - до 120 тысяч рублей в месяц. Инвестиции в образование начали приносить дивиденды».

История № 3

Лариса Н., 34 года:

«Я приехала в Москву поздно - почти в 30 лет. Дома с родителями осталась маленькая дочка. Ездила к ней почти каждые выходные, иногда привозила с собой, чтобы сводить в зоопарк или аквариум. Снимала комнату в коммуналке, работала офис-менеджером в крупной компании. И хотя я получала в три раза больше, чем у себя в городе, денег все равно ни на что не хватало.

Год назад один из коллег сделал, как мне казалось, невозможное. В отпуске он познакомился с девушкой, но она наотрез отказалась переезжать к нему в Москву. Тогда он пришел к начальнику отдела и попросил работать удаленно. «Наивный», - подумала я. Но ему пошли навстречу. Разрешили жить там, где ему хочется, но всегда быть на связи. А зарплату снизили всего на 10%. И он переехал к любимой. А все потому, что хороших веб-дизайнеров еще поискать.

В тот момент я задумалась о будущем. Я не хотела всю жизнь провести на съемной квартире - вдали от дочери. Плюс я неплохо рисовала, родители не зря несколько лет водили в художественную школу. Коллега подсказал, где и какие курсы можно пройти. Стоили они прилично. Но я уже понимала, чем именно я хочу заниматься и что это мне даст в будущем. Первые заказы искала на биржах фриланса, вечерами выполняла их дома. Потом появились постоянные заказчики. Работала в итоге по 14 часов в сутки, почти без выходных. Но основную работу бросать не хотела, потому что боялась потерять основной доход.

Пандемия все решила за меня. В марте всех сотрудников отправили на удаленку, а мою должность спустя месяц и вовсе сократили. Не знаю, что бы я делала, не будь у меня второго источника дохода. Пришлось бы идти в курьеры. Сейчас я живу в родном городе, работаю из дома на московских заказчиков, помогаю дочке делать уроки, гуляю с собакой. Вместо 60 тысяч рублей в месяц сначала получала 25 - 30 тысяч, а сейчас - 40 - 50. И это при свободном графике».

РЕЗЮМЕ

По данным Международной организации труда, 195 млн человек в мире потеряли или вскоре потеряют работу из-за последствий пандемии коронавируса. Подавляющее большинство этих сотрудников были заняты в офлайн-сферах. Занятость в онлайн-сфере в этот период, наоборот, увеличилась.

В ближайшие годы еще один удар по рынку труда нанесет цифровизация. Как говорится в докладе Всемирного экономического форума The Future of Jobs 2020, внедрение новых технологий и автоматизация бизнес-процессов приведут к потере 85 миллионов рабочих мест в 26 развитых и развивающихся странах. И это уже в ближайшем будущем - к 2025 году.

Но есть и хорошие новости. К этому же сроку в мире, по прогнозу ВЭФ, составленному на основе опроса топ-менеджеров трехсот глобальных компаний, появится 97 миллионов новых рабочих мест - но уже цифровых.

Как уточняют исследователи, уже сейчас все больше людей ищут работу в полностью новых для них сферах деятельности. Примерно половина людей, пришедших в сферу искусственного интеллекта в последние пять лет, до этого работали в совершенно других сегментах экономики. А, например, в сфере продаж эта доля составляет 75%, создания контента - 72%, в инженерной сфере - 67%.

В России в сентябре этого был зафиксирован рост спроса на ИТ-специалистов. Каждая третья вакансия на дистанционном рынке труда в ИТ была связана с программированием, гласят тренды рейтинга Топ-50 востребованных профессий в сфере ИТ Университета 2035. В первую двадцатку самых востребованных попали вакансии аналитиков данных, специалистов службы поддержки, продуктовых аналитиков, системных администраторов, системных аналитиков, бизнес-аналитиков, инженеров технической поддержки, аналитиков CRM и продакт-менеджеров.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Куда пойти учиться?

Чтобы получить новые знания и навыки, не обязательно получать второе высшее образование и тратить на это годы жизни. Онлайн-образование развивается во всем мире, в том числе и в России. Оно позволяет поменять профессию, найти подработку или увеличить доход на прежнем месте работы.

Об этом, в частности, свидетельствуют первые результаты проекта выдачи персональных цифровых сертификатов российским гражданам (цифровойсертификат.рф). Благодаря ему в 2020 году более 33 тысячи россиян из 48 регионов страны смогли получить возможность бесплатно обучиться у лидеров рынка онлайн-образования: Нетологии, Корпоративного университета Сбербанка, Университета Иннополиса и более 100 других организаций. В следующем году проект будет продолжен.

Обучение на курсах бесплатное. Его стоимость компенсируется образовательным организациям из федерального бюджета. Оператором проекта выступает Университет НТИ 2035. По итогам обучения выдается официальное удостоверение о повышении квалификации.

Для слушателей есть сразу несколько плюсов. Во-первых, образовательные платформы сотрудничают с крупными компаниями, которые заинтересованы в перспективных работниках. Лучшие студенты по окончании курсов попадают к ним на стажировку. Во-вторых, онлайн-образование начинает котироваться на рынке труда. Как выяснил еще в 2019 году портал Rabota.ru, большинство работодателей учитывают онлайн-дипломы при приеме на работу. Они дают дополнительное преимущество соискателю. При этом больше всего (31%) респондентов отдают предпочтение навыкам, которые кандидат получил на курсах от отраслевых компаний. На втором месте в рейтинге доверия - курсы от отечественных вузов (26% голосов). Популярным образовательным платформам доверяют 18% опрошенных.