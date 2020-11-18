«Больше не экзотика»: составлен рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России

Самый узнаваемый китайский автомобиль в России - Chery Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайский автопром медленно, но верно продолжают завоевывать российский рынок. Пусть пока доля проданных новых машин из Китая чуть более 3% (по данным Автостат за первое полугодие 2020 года), но с каждым годом она растет.

15 лет назад россияне и не знали о существовании автобрендов из Поднебесной, так как продукция КНР производились для внутреннего рынка. Теперь же в России три четверти соотечественников имеют представление о продукции китайского автопрома и разбираются в марках. Как выяснил исследовательский холдинг «Ромир», опросив 680 автовладельцев 18+, лидером среди китайских брендов с точки зрения спонтанного знания стали автомобили Chery — их узнает треть автовладельцев. А каждый пятый знает Lifan и Geely.

Между тем те, кто в марках азиатских авто не силен, путают корейских и японских автопроизводителей, ошибочно считая их китайскими. Таких среди опрошенных 20%

Также автомобили из Поднебесной вполне устраивают своих владельцев: полностью довольны своими «китайцами» 83% автомобилистов, а недовольных нет вообще. Но если сравнивать удовлетворенность китайскими брендами с основными конкурентами на рынке, то полностью довольны 58% владельцев брендов-конкурентов против 42% владельцев машин китайских концернов.

- Китайские автомобильные бренды понемногу занимают свою нишу на российском рынке, постепенно завоевывая доверие покупателя, - комментирует Людмила Фукова, директор по работе с ключевыми клиентами «Ромир». - Результаты исследования показали, что среди владельцев китайских авто нет недовольных процессом эксплуатации. Это говорит о том, что одним из факторов увеличения доли китайских автомобилей на рынке может стать повышение клиентской лояльности и удовлетворенности самим автомобилем.

Топ 10 самых узнаваемых китайских авто в России (марка - % узнающих):

1. Chery - 30%

2. Lifan - 21%

3. Geely — 18%

4. Haval — 10%

5. Great Wall — 8%

6. FAW — 4%

7. Changan — 3%

8. Foton — 2%

9. BYD — 2%

10. Dongfeng