"Став богатой, выбрать хороший момент": униженной жене Дзюбы советуют изящно отомстить футболисту

Кристина Дзюба собралась подавать на развод Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Интимное видео с Артемом Дзюбой больно ударило по жене футболиста. Толпа требует от Кристины не прощать спортсмена и незамедлительно с ним развестись.

Кристина вышла замуж за Артема Дзюбу в 2012 году. Через год она родила от него сына Никиту.

А в 2015 году разразился скандал. Артем был замечен в компании телеведущей Марии Орзул. Они целовались в машине.

Дзюба так говорил об этом эпизоде: "Это был большой урок для меня. Пожалуй, даже хорошо, что это произошло. Иначе взглянул на все. Ценности пересмотрел. Осознал, что я могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком. Мне было очень стыдно перед своей женой. А на все остальное наплевать. Весь мир - не так важен. Главное, чтобы этот человек меня услышал. И она меня услышала. Нам удалось все сохранить".

Действительно, Кристина мужа простила. Более того, в 2016 году на свет появился их второй ребенок Максим.

И вот теперь новая напасть свалилась на хрупкие плечи женщины. По слухам, после того, как очень личное видео Дзюбы стало достоянием общественности, Кристина якобы собралась подавать на развод. Мол, ей "неприятно, что вся страна уже знает, какой она выглядит дурочкой".

Толпа, понятное дело, жестока. "А уж каков серпентарий в среде футбольных жен, так и говорить не стоит. Не очень умные пергидрольные птушницы уже все обсудили в деталях и ржут над Кристиной. И она это понимает. Обидно? Безусловно. Следует ли ей разводиться? Нет", - пишет в блоге Лена Миро.

Обозревательница справедливо отмечает, что Дзюба никогда не изменится: "Это все тот же человек, с которым Кристина живет уже много лет и рожает от него детей. Женщина не должна идти на поводу толпы, которой только и нужен, что еще один акт комедии. Что даст жене Дзюбы развод? Алименты? Не думаю, учитывая, как их не любят платить другие футболисты - Тарасов, Аршавин".

Лена Миро советует униженной жене спортсмена отодвинуть эмоции на задний план, спокойно сделать выводы и принять правильное решение. "Кристина Дзюба разводиться не должна. Ей следует включить голову и с холодным рассудком заняться обеспечением себя в будущем. Как мышка, накопить максимальное количество денег. А потом, лет через пять, став богатой женщиной, выбрать хороший момент и развестись. Под хорошим моментом я понимаю ситуацию, когда Дзюбе будет нужна ее поддержка, например", - резюмировала блогер.