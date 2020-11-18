Выход российских космонавтов в открытый космос 18 ноября 2020: прямая онлайн-трансляция Фото: Shutterstock

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые в настоящее время находятся на борту Международной космической станции, впервые выйдут в открытый космос. Они выполнят необходимый монтаж оборудования на поверхности станции. Сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию выхода российских космонавтов в открытый космос 18 ноября 2020 года.

- По графику работ на российском сегменте МКС на сегодняшний день запланирован 47-й плановый выход в открытый космос. Его выполнят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, для них это будет первый опыт работы за пределами станции, - говорится в сообщении на официальном сайте Роскосмоса.

Астронавты американского сегмента МКС в этом время будут осуществлять поддержку космонавтов с борта станции. Открытие люка стыковочного отсека «Поиск» предварительно запланировано в 17:30 по московскому времени. В открытом космосе астронавты проведут около 5,5 часа.

За это время Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков должны будут проверить герметичности выходного люка модуля, заменить и очистить некоторые части внешнего оборудования блоков «Заря» и «Звезда», переключить антенны и изменить положение датчиков прибора, который отвечает за давление и осаждение.