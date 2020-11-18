«Ренессанс Капитал»: «Роснефть» в ближайшее время может привлечь еще ряд партнеров в «Восток Ойл»

17 ноября «Роснефть» сообщила, что совет директоров одобрил продажу нефтетрейдеру Trafigura PTE Ltd 10% уставного капитала компании «Восток Ойл». Рынок позитивно отреагировал на новость ростом котировок на 4%. В результате по итогам 17 ноября Роснефть была единственной бумагой нефтегазового сектора России, показавшей рост. Эксперты весьма позитивно оценивают событие, считая, что в ближайшее время нефтяная компания может привлечь еще ряд партнеров в проект «Восток Ойл».

«Мы считаем эту сделку положительной, поскольку она подтверждает статус Восток Ойл как основного катализатора для Роснефти и может дать старт продаже аналогичных пакетов в ближайшие месяцы, - отмечается в отчете инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». - Мы полагаем, что Роснефть постепенно сократит свою долю в проекте до 50%».

Аналитики считают, что у «Восток Ойл» действуют одни из самых выгодных налоговых режимов, и, учитывая его масштабы, оценивают проект в $50-80 млрд.