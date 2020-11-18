За что задержали бывшего федерального министра и губернатора Михаила Меня

Михаил Мень на заседании правительства России, 2017 год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду стало известно об очередном громком задержании. На допрос в Следственный комитет отправился бывший министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. В уголовном деле, по которому подозреваемым проходит Мень, речь идет о событиях почти 10-летней давности. Тогда он губернаторствовал в Ивановской области. С тех пор он успел поработать федеральным министром строительства и ЖКХ, перейти на службу в Счетную палату, где в качестве аудитора подготовил немало разгромных отчетов. А теперь выясняется, что и сам он мог быть причастным к хищениям бюджетных денег.

Летом прошлого года задержали преемника Меня на посту губернатора Ивановской области Павла Конькова. Погорел чиновник на птичках: его и управляющего директора компании «Ивановский бройлер» Дмитрия Гришина обвиняют присвоении 700 миллионов рублей из бюджета региона. Дело было в 2011, когда Коньков трудился заместителем у губернатора Меня.

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Басманном суде, 2019 г. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Еще года назад следователи оговаривались, мол, действовали не только Коньков с Гришиным, но и «иные, пока не установленные лица». Намекали на тогдашнего босса Конькова?

Расследование уголовного дела против Павла Конькова закончилось только недавно. Сейчас он и его адвокаты знакомятся с десятками томов уголовного дела. Обращает на себя внимания один момент: после задержания суд постановил отправить экс-губернатора под стражу. Ну чтобы не сбежал или не попытался как-то воздействовать на свидетелей. Но в марте Басманный суд Москвы изменил Конькову меру пресечения на домашний арест. С чего вдруг такая гуманность? Не потому ли, что Коньков начал сотрудничать со следствием и давать показания на бывшего шефа?

Как говорят, условия домашнего ареста у Конькова вполне приятные. Его доставили в деревню под Иваново, где тот успел в бытность у власти выстроить загородный дом.

Откуда у «Ивановского бройлера» 700 млн бюджетных рублей, объяснил в Совете Федерации генеральный прокурор страны Игорь Краснов. Он должен был заручиться разрешением сенаторов, чтобы дать команду задержать аудитора Счетной палаты РФ.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Будучи губернатором и председателем правительства Ивановской области, Мень был наделен правом заключать от региона соглашения о предоставлении бюджетного кредита. Не согласовав это с Министерством финансов РФ, полученные деньги он выдал коммерческой компании, - рассказал Краснов. – Таким образом принял на себя преступные обязательства на растрату денежных средств.

Со счетов «Ивановского бройлера» деньги похитили.

СПРАВКА «КП»

Михаил Мень, прямо скажем, нетипичный чиновник для современной России. Не крепкий хозяйственник и не молодой технократ, а потомственный интеллигент. Он сын известного священника и богослова Александра Меня, учился на режиссерском факультете Московского института культуры. В советские времена работал звукорежиссером в столичных театрах, а потом главным режиссером в Филевском парке.

Михаил Мень во время интервью "Комсомольской правде", 2015 г. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 1993-м избрался в Московскую областную думу, а двумя годами позже уже в Госдуму, где входил во фракцию «Яблоко». Уже в нулевые успел поработать вице-губернатором Московской области и заместителем столичного мэра Юрия Лужкова. В декабре 2005-го возглавил Ивановскую область, а в 2013-м пересел в кресло федерального министра строительства и ЖКХ.

КСТАТИ

На чем попадались губернаторы

Уголовное преследование главы региона – не такая уж редкость в России. Михаил Мень стал 14 губернатором, который за последние 10 лет попал в криминальные сводки.

2011

Главу Тульской области Вячеслава Дудку признали виновным в получении 40-миллионной взятки за предоставленный под строительство торгового центра участок земли. Наказание в 9,5 лет колонии строгого режима Дудка уже отбыл, освободившись условно-досрочно.

Экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка в Советском районном суде, 2013 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

2014

Василий Юрченко, дослужившийся до губернаторского кресла в Новосибирской области от позиции простого механика на заводе, легко отделался. Его признали виновным в превышении полномочий за то, что продал землю под строительство гостиницы по заниженной цене. Впрочем, срок оказался условным.

Николай Денин трижды выигрывал губернаторские выборы в Брянской области, хотя все знали, что его семье принадлежит птицефабрика «Снежка». Выделив ей почти 22 млн из бюджета на ликвидацию последствий пожара, Денин явно переусердствовал с покровительством семейному бизнесу. Деньги в казну пришлось вернуть, но от 4-летнего срока за злоупотребление полномочиями это его не спасло.

2015

А вот глава Сахалина Александр Хорошавин работал с размахом. Общий ущерб коррупционных эпизодов в его уголовном деле перевалил за полмиллиарда рублей. Суд счел доказанным, что с губернатором приходилось делиться и строителям аэропорта Южно-Сахалинска, и тем, кто возводил в городе ТЭЦ. За это Хорошавина приговорили к 13 годам колонии.

Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин. Фото: Антон НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

Экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера обвиняли ни много ни мало в создании организованного преступного сообщества. Правда, по этому пункту его в конце концов оправдали. Зато остались эпизоды получения взяток, мошенничества и легализации добытых преступным путем средств. Суд приговорил Гайзера к 11 годам лишения свободы, но это решение его юристы еще оспаривают.

2016

8 лет возглавлявший Кировскую область Никита Белых приговорен к такому же сроку в колонии за взятку. Сам он, впрочем, уверяет, что брал 100 тысяч евро не себе, а в «спецфонд для реконструкции объектов в области». Суд этот довод не убедил.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Владимир Торлопов, губернаторствовавший в Коми до Гайзера, был задержан по уголовному делу своего преемника. Приговорен к 6,5 годам колонии.

2017

Главу Удмуртии Александра Соловьева обвиняют в получении 140 миллионов рублей взятки от строительной компании. В качестве ответной любезности он заключил с ней контракт на возведение мостов. Соловьеву уже за 70, в СИЗО у него обострились хронические болезни, и его отпустили под домашний арест.

16 лет отработавший губернатором Марий-Эл Леонид Маркелов также оказался на скамье подсудимых за взятки. Общая сумма, по версии следствия, 245 миллионов рублей.

Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов в Басманном суде. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Уйдя с должности губернатора Челябинской области, Михаил Юревич дальновидно переехал в Лондон. В этом ему помогли 3,4 млрд рублей, которые, как считает следствие, он получил в виде откатов от дорожников за госконтракты. Добраться до окопавшегося в Англии экс-чиновника российская Фемида пока не может.

2018

По версии следствия, бывший губернатор Еврейской автономной области Александр Винников так организовал торги, что бюджету региона пришлось переплатить 26 млн рублей за оборудование для онкодиспенсера. Его приговорили к 4 годам условно, но такой вердикт не удовлетворил ни обвинение, ни защиту.

2020

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвиняют не в финансовых махинациях с бюджетными деньгами, а в махровом криминале – заказных убийствах, совершенных в начале нулевых.

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