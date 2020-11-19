Часть ресторанов «умрет» после коронавируса в Москве

В столице каждую неделю закрывают нелегальные кальянные. Фото: Олег ЗОЛОТО

В столице каждую неделю закрывают нелегальные кальянные. Очередное заведение Fire lounge на Ленинском проспекте продолжало работать, несмотря на запрет деятельности кальянных во время пандемии. Теперь владельцев оштрафуют на сумму до 150 тысяч рублей или остановят деятельность почти на три месяца. «КП» выяснила, останется ли после пандемии кальянный дым в кафе или просто изменится формат заведений?

Не все смогут «переобуться»

В конце октября заработали поправки, внесенные в «антитабачный закон» (закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма), которые фактически запрещают использование кальянов, электронных сигарет и вейпов в общепите. Противники дыма обрадовались, но позже один из авторов закона первый зампред комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский уточнил, что закон не запрещает деятельность самих кальянных.

- В кальянных не должны предоставлять услуги питания, - уточнил Валерий Рязанский.

Как правило, сейчас в кальянных предлагают суши, пиццу, горячие блюда и напитки. Выходит, что должно быть жесткое разграничение: или это кафе с едой, или кальянная?

- Гости сами решают, куда им пойти. И если человек идет именно в ресторан восточной кухни, это его сознательный выбор. Допустим, я не курю. Но, приходя в такой ресторан, готов, что за соседним столиком будет стоять кальян. Вот и получается, что такими запретами от табачного дыма мы никого не убережем, зато — ограничим потребителя. А еще — «убьем» целый вид ресторанов. И как это: кальянные отдельно существовать могут, только без продажи в них еды и напитков? Человек зашел, два часа просидел за кальяном и не смог выпить даже стакана воды? Поблажка очень своеобразная, - считает Сергей Миронов, вице-президент Федерации ресторатора и отельеров России.

- К чему все это приведет?

- Опять умрет какая-то часть ресторанов, которая однозначно не сможет «переобуться». Ну, и возникнет огромное количество «подпольных кальянных», которые все равно будут заниматься своим делом.

Амбассадор Федерации ресторатора и отельеров России Евгений Демченко считает, что рестораны в нынешнее время и так хрупкая отрасль, а тут еще и запрет на кальяны. Заведения потеряют часть клиентов, а государство – налоги.

- В заведениях, где есть кальян, прирост дохода в среднем на 30%. К тому же кальян – это высокомаржинальный товар (который может сделать хорошую наценку и стабильно большой спрос). Вероятно, что в заведениях постараются сохранить возможность курить кальян, но не нарушая закон, конечно. Например, выделят отдельные зоны, где можно будет курить. Там будут хорошие вытяжки. Но это будет неудобно гостям, которые захотят заказать еду или напитки, - говорит Евгений Демченко.

В кальянных не должны предоставлять услуги питания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В кальянных все же могут разрешить алкоголь

Законодатели видят ограничения немного иначе. Борьба с курением в общепите началась еще с 2014 года, когда вступил в силу закон о запрете курения табака в кафе и ресторанах. Но появились аналоги – электронные сигареты, вейпы, кальяны. Они в законе никак не были прописаны. Сейчас их использование запрещено в местах предоставления услуг общепита.

- Сейчас кальянные существуют, как места общепита, где курить кальян, вейпы, айкосы и электронные сигареты теперь нельзя. Поэтому, принимая во внимание развитость индустрии отдельно стоящих кальянных, есть большое желание сохранить заведения и рабочие места, налоговые отчисления. Мы сейчас ищем инструмент, для того чтобы внести точечные изменения. В таких заведениях предоставление услуг курения кальяна будет основным видом деятельности, - рассказал «КП» Сергей Боярский, один из авторов поправок первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике.

Сергей Боярский утверждает, что в общепит в классическом понимании кальян не вернется однозначно – не нужно курить там, где дети, женщины, подростки и есть люди, которых дым раздражает.

- В кальянных, которые будут работать по-новому, можно будет купить хотя бы воду?

- Этот вопрос сейчас находится в обсуждении. Например, алкогольную лицензию может только общепит. Хотя, на мой взгляд, в кальянных можно разрешить продажу воды, алкогольных коктейлей, напитков, закусок. Вход в такие заведения будет только для лиц в возрасте 18+. Это как раз делается, чтобы рестораторы не пробивали в одном зале еду, а в другом кальян. Так не будет, - говорит Сергей Боярский.

Именно поэтому для закона сейчас разрабатывается схема работы, прописываются нюансы. Утверждены они будут уже в 2021 году.

Закон не запрещает деятельность самих кальянных. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Разгар ковида: кальяны запрещены, но курят

До разработки полного механизма закона о деятельности кальянных работать «в серую» пытаются многие заведения. Они дают рекламу в закрытых группах в соцсетях. Но информация все равно доходит до органов власти – приходят «тайные покупатели», а с ними и сотрудники полиции. Кальянные все равно закрывают и выписывают штрафы.

- В настоящий момент действует запрет деятельности кальянных на время пандемии коронавируса в соответствии с указом мэра Москвы, - напомнил Антон Сегал, специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве.

В последние недели в столичных кафе и ресторанах ведется проверка соблюдения масочно-перчаточного режима и мер безопасности. В том числе проверяются кальянные, которые должны быть закрыты.

В ходе рейдов были закрыты пять кальянных, среди которых Fire lounge на Ленинском проспекте, 7717 Lounge на Химкинском бульваре, Loft Smoke на улице Свободы, «Мята Lounge» на Бачуринской улице и лофт в жилом комплексе «Алые паруса».

Кальянная карта оставалась во многих заведениях в качестве приятного дополнения Фото: Тимур ХАНОВ

Владельцы кальянных говорят, что сейчас антиковидные меры держат в тонусе всех рестораторов. Для тех, кто выстраивает свою концепцию вокруг кальянов, поправки в законе равносильны закрытию. Но таких заведений не так много.

- Стоит сказать, что большая часть ресторанов в Москве с кальянами не работает в принципе. Для кого-то кальяны — так, небольшой «допник»: сильной роли для выручки не играют. По ним-то этот запрет не ударит, - считает Сергей Миронов, вице-президент Федерации ресторатора и отельеров России.

О том, что кальянная карта оставалась во многих заведениях в качестве приятного дополнения, говорит владелец Aperol Bar Валерий Лизунов.

- Панорамные окна в нашем заведении были придуманы для того, чтобы расслаблено сидеть возле них с коктейлем, бокалом вина или кальяна. Но, отказавшись от «дыма» во время коронавируса, мы много не потеряли, потому что это лишь часть обширного меню впечатлений. Думаю, что кальянные будут существовать и без алкоголя, еды. Ведь есть на них спрос. А те, кто курят айкосы и вейпы, будут просто выходить на улицу, - говорит Валерий Лизунов.