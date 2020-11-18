У дочери Джо Байдена в прошлом были проблемы с наркотиками и законом

39-летняя Эшли– единственный общий ребенок Джилл и Джо Байден. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На церемониях инаугурации президентов США место рядом с ним традиционно занимают члены их семей. Более того, нередко жены и дети хозяев Белого дома играют важную роль в политике Соединенных Штатов.

О Джилл Байден, с которой одерживающий победу на последних президентских выборах кандидат от Демократической партии Джо Байден живет уже 43 года, известно почти все.

О единственном оставшихся в живых, 50-летнем сыне Джо Байдена, Хантере тоже написано немало. Причем не только в свете коррупционных скандалов на Украине и в Китае, но и в связи с забытым в мастерской ноутбуком, содержавшем секретную информацию. Также в прошлом газеты на раз писали о том, что Хантер Байден избавился от зависимости от алкоголя и кокаина.

Но у Байдена есть еще и дочь Эшли. 39-летняя Эшли– единственный общий ребенок Джилл и Джо.

Стереотип о президентских детях был сломан Иванкой Трамп, дочерью Дональда Трампа, не только игравшей и продолжающую играть активную роль в жизни отца, но и получившую официальный пост в его администрации. Также Иванка была хорошо известна американцам и до того, как переехала из Нью-Йорка в Вашингтон, за счет своих неоспоримых бизнес-талантов.

Эшли Байден давно не была в поле зрения как СМИ, так и обывателей. В ходе своей предвыборной кампании Джо Байден упомянул о ней лишь единожды, рассказав историю о том, как в детстве Эшли узнала о том, что одна из косметических фирм тестирует свою продукцию на животных. И очень расстроилась этим, после чего написала в эту компанию письмо с требованием прекратить испытания и обратить внимание на защиту окружающей среды.

Окончив школу, Эшли поступила в Университет Пенсильвании, где получила степень магистра по вопросам социальной политики.

В 1999 году она была арестована за хранение марихуаны, через три года ее задержали за оказание сопротивления полицейскому.

В 2009 году, когда Джо Байден уже занимал второй по значимости пост в американской администрации, стало известно, что Эшли употребляет кокаин.

Большого скандала удалось избежать, и девушка взялась за ум. Она познакомилась с хирургом Говардом Крейном, который позже стал ее мужем. Именно он помог пройти ей необходимые курсы реабилитации и покончить с наркотиками.

Более 15 лет Эшли Байден является социальным работником в Департаменте обслуживания детей, молодежи и семей штата Дэлавер. Сфера ее деятельности – воспитание детей в приемных семьях.

В начале этого года она впервые появилась на экранах ТВ, выйдя на сцену общенационального съезда Демократической партии США, выступив с речью в поддержку отца.