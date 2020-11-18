Шойгу примет нормативы ГТО у ДОСААФ России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Министерство обороны РФ

В среду министр обороны России Сергей Шойгу провел заседание Наблюдательного совета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), где заявил о необходимости возродить былое величие общероссийской общественно-государственной организации.

"Надо в самые сжатые сроки решить серьезные задачи по улучшению результатов хозяйственной деятельности ДОСААФ, улучшить управление имущественными и производственными комплексами ДОСААФ, возродить авиацию ДОСААФ, отрегулировать взаимодействие с образовательными структурами, серьезно улучшить кадровый состав", - заявил Шойгу.

При этом министр отметил явные подвижки работы ДОСААФ по профессиональному обучению молодежи.

"Крайне важно, - отметил он, - что начата совместная работа ДОСААФ и "Юнармии". В деятельности юнармейского движения активно участвует Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ, объединяющая более 30-ти тысяч юнармейцев. В вопросе взаимодействия организаций необходимо в ближайшее время активно включиться в работу центров военно-патриотического воспитания "Авангард"", - сказал министр обороны. За десять месяцев этого года по 14 военно-учетным специальностям подготовлено более 25 тысяч призывников. Около 300 тысяч молодых людей овладели востребованными в регионах массовыми техническими профессиями", - отметил существенный вклад сотрудников организации в допризывную подготовку Шойгу.

Министр привел множество цифр, которые говорят о том, что за последний год ДОСААФ России активизировал работу с органами военного управления Минобороны: с учетом акцента на 75-летие Победы в Великой Отечественной войны провел с мая 2019 года по ноябрь 2020 года более 5,5 тысяч военно-патриотических мероприятий, с охватом аудитории в 7 миллионов человек.

В Минобороны России отметили, что Шойгу заслушал и обсудил все "предложения по дальнейшему развитию оборонно-спортивного общества, военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовке специалистов для Вооруженных сил и специалистов народного хозяйства, а также дальнейшие пути совершенствования учебно-материальной базы ДОСААФ России".

Как правило, если глава военного ведомства за что-то берется, то у него это неизменно получается. И для этого, если потребуется, примет нормативы ГТО (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороны") у самого ДОСААФ России.