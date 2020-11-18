«Стрим года» от создателей World of Tanks пройдет 12 декабря 2020 года

Всех зрителей ждут конкурсы и сюрпризы, а также возможность принять участие в личном зачете онлайн и выиграть ценные подарки.

12 декабря 2020 года на платформе WGWATCH.TV состоится «Стрим года», во время которого танкисты узнают о том, что ждет их в игре в новом году.

Во время мероприятия, которое полностью пройдет в онлайн-режиме, игроков ждет ламповая атмосфера, эксклюзивная информация от разработчиков с рассказом о новой технике, изменениях в игровых режимах и анонсом других ярких новинок, которые появятся в World of Tanks в течение следующего года.

Дополнят трансляцию зрелищные танковые бои во время шоу-матча «Стальной охотник». В этом году они будут проходить в обновленном формате, во время которого известные танковые блогеры будут сражаться между собой взводами.

«Стрим года» всегда был насыщен интересными активностями. И этот год не будет исключением: всех зрителей ждут конкурсы и сюрпризы, а также возможность принять участие в личном зачете онлайн и выиграть ценные подарки.

«В этом году из-за сложившейся ситуации мы вынуждены полностью перевести „Стрим года“ в онлайн-режим, — говорит паблишинг-директор World of Tanks Юрий Курявый. — Но для нас это очередной вызов, и мы постараемся сделать так, чтобы это мероприятие стало запоминающимся и особенно ярким. Поэтому приглашаем всех игроков присоединиться к нам 12 декабря, будет очень круто и интересно!»