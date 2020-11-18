Дженнифер Псаки возвращается в большую политику

Дженнифер Псаки. Фото: Youtube

Дженнифер Псаки, ставшая известной всему миру благодаря регулярным брифингам для прессы администрации Белого дома и Госдепа во времена Барака Обамы, возвращается в большую политику.

Избранный президент США Джо Байден назначил ее руководителем группы контроля ключевых назначений в своей будущей администрации.

Псаки была пресс-секретарем сенатора Барака Обамы, а после его победы на президентских выборах – заместителем его пресс-секретаря. В 2013 году была назначена на должность официального представителя Госдепа и проводила брифинги для прессы.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года покинула госслужбу, став комментатором на телеканале CNN.

В России Псаки была особенно популярна, благодаря тому, что многие российские СМИ неоднократно высказывали сомнения в ее компетентности и объективности.

Формально Байден пока не имеет права производить какие-либо назначения в администрации, поскольку он еще не является президентом США. Таковым он станет после церемонии инаугурации, в конце января 2021 года.

Однако, известно, что Байден уже пообещал своим давним соратникам и помощникам, которые работали с ним на протяжении десятилетий в Сенате и администрации Обамы, несколько министерских постов. Среди них – Рон Клейн, ему гарантировано место руководителя администрации.