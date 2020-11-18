В ковидном центре в Коммунарке разорвалось кислородное оборудование

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Громкий хлопок ровно 18.10 в среду, 18 ноября, услышали жители района Коммунарка, что в Новой Москве. Очевидцы сняли заметили клубы дыма, которые зависли прямо над ГКБ №40 - это первая специализированная больница столицы по лечению коронавируса.

- По предварительным данным, произошел хлопок баллона с кислородом во временном блоке медицинского учреждения, который не использовался для лечения пациентов, - сообщил «КП» собственный источник в экстренных службах.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели.

- Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

По словам очевидцев, эпичные кадры с дымом над больницей были сделаны в первые минуты после хлопка.

- Пожара не было, а этот дым, который по цвету скорее напоминал пар, очень быстро рассеялся, - рассказал москвич Олег Суслов.

- Во время пуско-наладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов в больнице Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии. Больных в этом блоке не было. Пострадавших нет. Соответствующие службы исправляют неисправность. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет, — прокомментировали ситуацию в Департаменте здравоохранения Москвы.