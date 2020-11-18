Андрей Разин отобрал у Юры Шатунова "Белые розы"

Андрей Разин и певец Юрий Шатунов (слева направо) на премьере фильма В.Виноградова «Ласковый май» в киноцентре «Каро Фильм Октябрь». Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

Певец Юрий Шатунов больше не сможет исполнять свой хит "Белые розы". Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в середине июля 2020 года поставил бывшему подопечному ультиматум. Он потребовал от вокалиста выйти с ним на связь для обсуждения передачи ему прав на творчество на безвозмездной основе. В противном случае пригрозил подключить к решению этого вопроса "третьих лиц".

Апелляционный суд не разрешил Юрию Шатунову петь "Белые розы". Согласно существующему договору, бывшему солисту "Ласкового мая" было запрещено исполнять песни группы. Юрий пытался оспорить законность лицензионного договора в суде. В итоге попытка артиста провалилась.

"Пятый апелляционный суд в полном объеме отказал Юрию Шатунову в удовлетворении иска о признании незаконным регистрации прав на песни группы «Ласковый май». Таким образом, Руслан Филатов является законным правообладателем песен группы. Юрий Шатунов не имеет к этому никакого отношения. Теперь без разрешения Руслана Филатова он не имеет права выходить на сцену и петь эти песни", - написал в блоге продюсер Андрей Разин.

В июле 2020 года Разин обратился к бывшему подопечному с просьбой. Он попросил Юрия на безвозмездной основе передать ему все права на творчество музыкального коллектива, чтобы можно было приступить к съемкам второй части фильма "Ласковый май - продолжение". "Продюсеры требовали от меня, чтобы Юрий в полном объеме передал мне как автору этого фильма все права на свое творчество для того, чтобы я мог приступить к созданию второго фильма про группу «Ласковый май»", - делился Андрей в блоге.

Однако Шатунов, по его словам, на связь не выходил. Поэтому Разин поставил Юрию ультиматум. "В случае если в течение десяти дней Юра не выйдет со мной на связь и не решит вопрос передачи всех прав на его творчество на безвозмездной основе, я буду вынужден передать эти права третьей стороне для взыскания своих убытков", - заключил музыкант .

Напомним, "Белые розы" стали хитом "Ласкового мая" в конце 80-х. В это время Шатунов был солистом "Ласкового мая". Теперь он ведет сольную карьеру.