Сталин требовал повесить все руководство Третьего рейха, но англосаксы не дали

Суд над руководителями Гитлеровской Германии начался 20 ноября 1945 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-президент Ассоциации историков Второй мировой Константин Залесский ответил на вопросы «КП» о процессе над нацистскими преступниками, который начался 20 ноября 1945 года в немецком Нюрнберге.

А СУДЬИ КТО?

- Как выбирали судей на Нюрнбергский процесс?

- СССР, США, Великобритания и Франция получили право включить в состав трибунала по одному представителю, плюс еще по одному запасному судье. Было и четыре главных обвинителя. От нас таким стал Роман Руденко. Прокурор Украинской ССР – одной из наиболее пострадавших в войну. Руденко хорошо говорил и импозантно выглядел. Судьей от СССР стал генерал Иона Никитченко – зампред Верховного суда СССР. Он был направлен в Лондон в июне 1945 года – разрабатывать положение о Нюрнбергском процессе. В Москве рассчитывали, что именно он, как представитель самой пострадавшей в войне страны, возглавит трибунал. Но англосаксы, имевшие большинство, продавили британца Лоуренса.

- Почему обвиняемых было всего 24 человека, учитывая размах бед, принесенных миру Третьим рейхом?

- Были свои списки у американцев, у англичан. Французы особо не вмешивались. Москва принимала в составлении конечного списка самое активное участие. Но процесс нельзя было затягивать — а чем больше обвиняемых, тем больше времени требуется для доказательства их вины. Надо было, чтобы на скамье подсудимых оказались те, кто бы представлял все области жизни рейха: нацистскую партию, вермахт, дипломатию, идеологию, экономику, концлагеря, карательный аппарат. Дабы показать миру преступную суть нацистского режима.

- Сталин, действительно, еще в Тегеране предлагал расстрелять 50 тысяч немецких лидеров?

- Да, но для него это была фигура речи. А вот Черчилль сознательно предлагал расстрелять без суда главных преступников. И британский МИД составил ему список из 41 фамилии. Но в принципе речь шла о примерно тысяче человек. Рузвельт, со своей стороны, всерьез воспринял слова Сталина о 50 тысячах, и даже в 1945-м году к этому вопросу вернулся.

- Но американцы лавировали?

- Они вывели из-под удара Густава Круппа. Так отпала нужда рассматривать обвинения в адрес капитанов германской индустрии, которые до 1939-го были связаны с американцами. Мы вообще шли на многие уступки ради того, чтобы процесс состоялся. Так начальник Генштаба сухопутных войск Германии Гальдер на скамью подсудимых не попал, потому что уже сидел… в исследовательском департаменте Армии США! И писал им аналитические записки о войне с Россией. Именно под его руководством разрабатывались планы нападения на Польшу, а потом и на СССР.

ПРОКУРОРЫ ЗА КАЗНЬ

- Что требовали прокуроры?

- Смертной казни для всех. Но к высшей мере приговорили 12 из 24 обвиняемых. Москва до начала процесса, на переговорах в Лондоне предлагала договориться, что всем подсудимым вынесут смертный приговор. Мол, эти люди уже осуждены и дело трибунала — лишь представить свидетельства их преступлений миру. Но англичане, а потом американцы заявили: будем судить по англосаксонской системе и никто не имеет права вмешиваться в наши решения. Французы вообще выступали за снижение ответственности. В итоге оправдали Шахта (экс-министра экономики Третьего рейха), Фриче (главу германского радиовещания) и фон Папена (гитлеровского вице-канцлера). Шахт был американским «засланцем» еще с 1920-х годов. И он, и Шпеер (министр вооружений Германии) активно сотрудничали со следствием - и это им зачлось. Шпеер получил 20 лет вместо виселицы. Был спасен и главком германского ВМФ Дёниц.

- А этот почему?

- Возникла патовая ситуация для американцев. Вышли на адмирала США Нимица. И тот сказал: мы, американцы, делали то же, что и немцы. Деницу что вменяли в вину? Когда его подлодки топили британские и американские корабли, немцы не спасали их экипажи. Но и американцы не спасали немецкие экипажи! А приказ Деница не спасать утопающих был после того, как однажды подлодку, которая всплыла, чтобы подобрать моряков, атаковала союзная авиация. Но это не прозвучало на процессе. Судьи до начала трибунала договорились: действий немцев с действиями союзниками сравнивать не будут!

Камеры, в которых содержались нацистские преступники, круглосуточно были под присмотром специальных надзирателей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А советским доказательствам суд верил?

- Было решено - все материалы обвинения трибунал принимает как не требующие дополнительных доказательств. Мы представили страшный фильм о нацистских концлагерях. Этому нельзя было не поверить. Возникли проблемы по Катынскому расстрелу, но по концлагерям — не возникло. Когда демонстрировали кадры нашего фильма, глава рейхстага Геринг отвернулся от экрана, прикрыв глаза рукой...

- А как в Нюрнберге оказался фельдмаршал Паулюс, плененный еще в 1943-м в Сталинграде?

- Это была почти спецоперация. И никто не знал, что из Москвы в Потсдам, а затем в Нюрнберг доставили одного из самых известных военачальников вермахта. Когда Паулюса вывели на свидетельскую трибуну, на скамье подсудимых (и среди судей) – был шок. Особенно для руководства Верховного командования вермахта Кейтеля и Йодля, а также Геринга, против которых он дал показания. Обсуждался вопрос о подготовке агрессивной войны. Генералы отбивались от обвинений: мол, никакой агрессивной войны не готовили, защищали страну, как и положено армии. А Паулюс перед войной был первым замначальника Генштаба сухопутных войск и полностью «был в теме».

- Эти показания способствовали высшей мере?

- По Кейтелю и Йодлю точно. По Герингу в меньшей степени — он был не только главнокомандующим люфтваффе, но и официальным преемником фюрера.

ГЕРИНГ И БОРМАН

- Геринг был самой большой шишкой на скамье подсудимых?

- Он был вторым человеком в рейхе. То, что Гитлер перед своей смертью снял его со всех постов, ничего не меняло. Если бы рейхсфюрер СС Гиммлер и министр пропаганды Геббельс выжили и попали в Нюрнберг, Геринг все равно остался бы обвиняемым №1 на трибунале.

Герман Геринг во время Нюрнбергского процесса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Геринг покончил с собой после приговора. Как смог?

- Есть две-три основных версии, все конспирологические. Первая — что он чудом сумел спрятать ампулу с ядом: его обыскивали, но не нашли. Другая — что ампулу, вложенную в ручку, ему передал американец-охранник Страйверс, которому вскружила голову немка. Последняя версия напоминает правду, но доказательств нет.

- Бормана, начальника партийной канцелярии и личного секретаря фюрера, приговорили заочно?

- Да, тоже к высшей мере. В 1945-м он пропал без вести. Его останки обнаружили только 1960-е. Но нацистская партия должна была быть представлена на скамье подсудимых. Из партийных лидеров в Нюрнберге оказался заместитель фюрера и рейхсминистр Рудольф Гесс. Но он еще в 1941-м улетел в Британию и за военные преступления ответственности нести не мог. Был глава Германского трудового фронта, рейхсляйтер Роберт Лей — к тому моменту уже законченный алкоголик. Он на роль лидера преступной партии не годился. Был генерал-губернатор Польши Ганс Франк — тоже не из первых лиц НСДАП. Потому Бормана как главу партаппарата и вывели на процесс — заочно.

ПОЗОР ПЕТЛИ

- Почему вешали, а не расстреливали?

- Потому что позорная казнь. Военные просили расстрела, даже гросс-адмирал Редер, которому дали пожизненное. Французы выступали за расстрел. Советская сторона настояла — виселица.

- Кто исполнял приговор?

- Вешал американский сержант Джон Вудс в тюремном спортзале - подсудимые содержались в тюрьме американского сектора оккупации. Американцы их кормили, поили, обеспечивали безопасность. И приговор привели в исполнение. Хотя перед зданием суда стоял смешанный караул, там были и наши солдаты.

- Как вели себя приговоренные?

- Большинство попытались произнести нечто пафосное, вроде «Боже, храни Германию». А гауляйтер Франконии, ярый антисемит Юлиус Штрейхер заявил прокричал американцам: «Однажды большевики вас повесят!».

- Кто из нацистских бонз смог выйти на свободу?

- Министр экономики Германии Функ и гроссадмирал Редер, получившие пожизненное, вышли по состоянию здоровья в 1957-м и 1956-м годах. Имперского протектора Богемии и Моравии Нейрата выпустили в 1954-м из-за инфаркта. Министр вооружений Шпеер и имперский руководитель молодежи фон Ширах отсидели свои 20 лет, как и Дениц свои 10 - и тоже освобождены. А вот Гесс умер при странных обстоятельствах в тюрьме в 1987-м.

- Самое сильное место в 65 страничном обвинительном заключении?

- Преступления против человечности, военные преступления. Ведение агрессивной войны против СССР, наверное, мало трогало остальные страны. А вот кошмар концлагерей потряс всех.

- Трибунал выполнил задачу?

- На 100 %. В результате Нюрнбергского трибунала ни у кого в мире не осталось сомнений в преступности нацистского режима.

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