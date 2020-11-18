Белгород ждал нового главу два месяца, а Саранск - полдня

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым в режиме видеоконференции. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Сразу два региона России обрели в среду своих новых руководителей. Но если Белгородской области после отставки губернатора Евгения Савченко на это понадобилось почти два месяца, то республика Мордовия оставалась без начальника всего полдня.

В среду утром глава Мордовии Владимир Волков обратился к Владимиру Путину с прошением об отставке, решив «уступить дорогу молодым». А вечером президент уже пообщался по видеосвязи с главой правительства Дагестана Артемом Здуновым. Ему и было предложено переехать из одной республики в другую.

Глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту с прошением об отставке. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Перед этим Путин поговорил с вице-премьером Ставрополья Вячеславом Гладковым. Подбор кандидатуры шел аж с 20 сентября, когда прошение об отставке подал Савченко. И вот, наконец, замена ему нашлась в другом «хлебном краю».

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Гладков Вячеслав Владимирович родился 15 января 1969 года в Пензенской области.

Вячеслав Гладков. Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

В 1996 году окончил Университет экономики и финансов в Санкт-Петербурге. Работал мэром Заречного в Пензенской области, вице-губернатором Севастополя. В 2018 году был назначен в правительство Ставрополья заместителем председателя.

Здунов Артем Алексеевич родился 18 мая 1978 года в Казани.

Артем Здунов. Фото: Елена Афонина/ТАСС

В 2000 году окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности "финансы и кредит", в 2011 – магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы по специальности «государственно-общественное управление».

Работал министром экономики Татарстана, с февраля 2018 - председатель правительства республики Дагестан.