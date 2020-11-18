Актрис сериала «Чики» признали «Женщинами года»

Фрагмент постера телесериала "Чики".

Конец каждого года как правило ознаменовывается не только подготовкой к новогодним праздникам, но и вручением массы разновидных премий всех видов — от спортивных до литературных и гламурных.

И если журнал Moda Tropical на церемонии вручения ежегодных премий посчитал, что титул «Женщина года» стоит вручить рэперу Моргентштерну (Алишер Валеев), то глянцевый журнал Glamour (который «разжаловал» Регину Тодоренко после скандального эфира, где телеведущая неосторожно высказалась в адрес женщин, переживающих домашнее насилие) выдал премию в такой же номинации целой плеяде звезд.

По версии издания «женщинами года» стали актрисы сериала «Чики» (MoreTV) Эдуарда Оганесяна, вышедшего летом этого года: Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова.

Премия Glamour подразумевает вручение призов принципиально большому числу женщин. Ведь выбрать самую-самую их них так сложно... Да и зачем?

Поэтому «Женщиной года» стали также певица Zivert, блогер и политический публицист Екатерина Шульман, депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, комедиантка Юлия Ахмедова, бизнесвумен Анастасия Татулова, автор флэшмоба «ИзоИзоляция» Екатерина Брудная-Челядинова и трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

Согласно критериям издания, премию вручают женщинам, которые «добиваются своего в общественных процессах, бизнесе, творчестве, несмотря на объективные трудности, несправедливость и глобальную пандемию».