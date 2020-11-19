На IVI выходит новый проект «Квартета И»

Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов рассказывают в фильме истории из жизни, делятся со зрителями своими мыслями и переживаниями и, конечно, шутят. «Не совсем кино и не совсем спектакль» – так описали проект его создатели.

Комедия «Разговорник» снята не совсем в традиционной для полнометражного кино манере. Участники «Квартета И» находятся в студии со зрителями и по очереди обращаются к ним. Именно такой формат дружеской беседы позволяет артистам вести искренний разговор и касаться не только смешных, но и важных тем.

«В репертуаре нашего театра «Квартет И» был спектакль «Разговорник», и нам понравилась идея IVI перенести его на экран, – говорит Камиль Ларин. – Но для такого проекта нужны были зрители, как в театре, и на съемках удалось организовать аудиторию. В зале было 30-40 человек, что по нынешним временам просто роскошь. Что интересно, сначала аудиторией руководил специальный диспетчер, чтобы люди эмоционально реагировали на наши слова. Все было очень профессионально, но как-то наиграно. Мы попросили зрителей просто слушать и переживать, как в театре. И тогда зал задышал по-настоящему. Даже когда сцена снималась с нескольких дублей, зрители реагировали искренне. Мы надеемся, – да нет, мы уверены, – что и зрители IVI не будут скучать и ни на секунду не впадут в грусть. Только если это заложено в сценарии».

Режиссером проекта стал Сергей Сенцов – создатель комедийного сериала «Физрук». Оператор-постановщик Михаил Милашин уже работал с «Квартетом И» на съемках фильма «Громкая связь».

В «Разговорнике» обсуждают буквально все: герои вспоминают родную Одессу, размышляют о деньгах и гонорарах, рассказывают о смешных ситуациях на гастролях. Не остается без внимания и тема отношений с женщинами.

«Это такие домашние посиделки, по сути – квартирник, “квартетник”. Сыграно, как в театре, но снято, как кино! Крупные планы, монологи, грустинка, трогательность, смех – настоящий коллаж эмоций», – считает Камиль Ларин.

«Разговорник» стал десятым кинопроектом для «Квартета И». До этого артисты уже снимались в фильмах «День радио», «День выборов» и «О чем говорят мужчины» и других, завоевавших любовь зрителей. Для IVI Originals это первый полнометражный фильм.

Онлайн-кинотеатр IVI в 2020 году существенно увеличил производство собственного контента. Премьеры можно будет легко найти в разделе новинок сервиса. Зрителям не придется тратить время на поиск подходящего фильма, ведь система сама даст рекомендации на основе истории просмотров.

В сезоне 2020-2021 зрители увидят сериалы, документальные картины, полнометражные фильмы и шоу собственного производства. На сервисе уже стартовали сериалы «Нежность» и «ЧУМА! Вторая волна», в разгаре съемки сатирического проекта «Бесит». А в конце года зрителей IVI ждет интерпретация классики «Мертвые души», караоке-проект «Чумовой Новый год», комедийный сериал с криминальным уклоном «Закон и беспорядок».