Андрей Макаревич: Моя жена любит песни «Машины времени». Иначе какая бы она была супруга-то?

Андрей Макаревич. Фото: Иван МАКЕЕВ

«АКТУАЛЬНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛИТИКА, А НЕ МУЗЫКА»

- Я доволен, что альбом так хорошо встретили, - не скрывает своей радости Макаревич. - Когда ты сам что-то делаешь, ты это можешь оценить только до определенной степени. Конечная оценка – это оценка слушателей.

- Когда вы пишете, есть такое ощущение, что, а вот эта песня выстрелит, а вот это не хит?

- Тут никогда не угадаешь. Конечно, если делаешь какую-то вот такую композицию, то можно предположить, что народной она не сделается. Но и так не всегда бывает. Мы знаем примеры, когда вдруг дикими хитами становились сложнейшие мелодии у людей с неправильными размерами, с прочим. Это непредсказуемо. Вычислять хит – это скучно.

- Вы считаете, что рок по-прежнему актуален?

- Слушайте, я не понимаю слова «актуален» применительно к музыке. Актуальна может быть политическая программа. Музыка может быть или хорошей, или не очень. А рок она или не рок? Хрен ее знает, я до сих пор не научился различать, рок это или не рок. С тех пор, как задал себе вопрос «Beatles» - это рок или не рок? И я на него не ответил до сих пор. Не знаю. Музыка такая. И у нас такая музыка и все. Мне так проще.

- А что-нибудь новое слушаете? К рэпу, например, как относитесь?

- Многие считают, что я его не люблю, нет, это не правда. Я просто к нему никак не отношусь. Он в моей жизни не занимает места. А сын мой, который это направление любит, ставил мне лучших, наверное, американских представителей этого дела. Это было интересно, хотя все равно это совершенно не мое. Трансформация в русскоязычную версию, ну, меня не греет. Просто не греет.

- Что же вас греет?

- БГ меня радует периодически на протяжении многих десятилетий.

- Один журналист в своей рецензии на ваш новый альбом все время проводил аналогии ваших песен с Гребенщиковым: вот Андрей Макаревич отвечает Борису Борисовичу в этой песне. И вот тут снова ему отвечает!… Вы действительно отвечали?

- Я никому не отвечаю. Я не на уроке, чтобы отвечать. Я могу передавать дружеские приветы, спрятанные в строчках. Или не очень спрятанные. Но отвечать не на что, потому что никаких запросов не поступало. По-моему, это нормальная товарищеская перекличка.

«Я НИКОМУ НЕ ХАМЛЮ. НО ЖЕЛАНИЕ ТАКОЕ ЕСТЬ»

- Я подписался на ваш замечательный кулинарный канал («Смак с Андреем Макаревичем» - прим. Ред.). И понял, что в период изоляции вы не скучаете...

- Человеку постоянно следует что-то делать. Он начинает портиться, оказываясь в бездвижном положении. Готовка по-прежнему доставляет мне радость. На youtube я стал себя чувствовать гораздо свободнее, чем на Первом канале.

Андрей Макаревич в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

- К вопросу о свободе. Есть ли у вас друзья, которые изменили отношение к вам, узнав вашу гражданскую позицию?

- Нет.

- Это говорит о том, что вы умеете выбирать людей, с которыми общаетесь?

- Да нет, это о другом совершенно. Если с человеком дружишь, очевидно, в каких-то корневых вещах, понятиях вы совпадаете. Иначе с чего бы вам дружить? На сексуальной почве, что ли? А если мы совпадаем, то было бы странно о каких-то вопиющих историях думать по-разному. Не бывает такого.

- Есть ли у вас внутренний ограничитель? Ну то есть внутренний голос, который говорит: «Андрей, это точно нельзя говорить!»

- Значит, во-первых, я ничего резкого не говорю. Иногда из этого пытаются что-то сделать, типа заголовка: «Вся страна замерла!», «Россияне оскорбились!». Я не могу такое предвидеть. Это скучно и убого. Я говорю то, что я думаю. А ограничители? Да. Ограничители у меня есть. Я считаю, что не надо никому хамить, не надо никого оскорблять. И я этого, на самом деле, не делаю. Хотя желание иногда имеется. А в остальном я говорю то, что думаю. И думаю долго, после чего говорю взвешенно.

- А про протесты в Белоруссии что можете взвешенного сказать?

- Я думаю, Лукашенко уйдет все равно. Вопрос, как скоро и насколько некрасиво. Поскольку красиво уже не получится, как говорил мой товарищ. Зависит во многом от него, от его адекватной оценки реальности. Боюсь, что она у него хромает.

- Как думаете, почему в Белоруссии не появляются музыкальные гимны протесту? Ну такие песни, чтобы прям сразу за душу брали...

- Им там сейчас не до песен немножко. Когда каждый день по нескольку сотен человек винтят, тут не до песен. Когда пушки говорят, музы молчат, к сожалению.

«ЗАЧЕМ МНЕ НОВЫЙ АЙФОН? У МЕНЯ И КИТАЙСКИЙ ТЕЛЕФОН ХОРОШО РАБОТАЕТ»

- Вы работали над новым альбомом в Лондоне?

- Мастеринг делали там — на студии Abbey Road. Попробовали в одной студии, в другой, потратили время и деньги. Потом Кутиков сказал: «Знаешь, все-таки, не надо мудрить. И отправили туда».

- На Abbey Road – это ваш не первый заход.

- И не второй, и не третий.

- Там делают лучше? У нас не умеют делать?

- Мастеринг – это достаточно сложная программа, которая уже сведенную песню приводит, с одной стороны, в комфортное состояние по звучанию, с другой стороны, в технически идеальное состояние. Без выбросов, без пиков, без провалов. Казалось бы, просто… Возьми молоток, зубило и отсеки от камня все лишнее. Получится Давид. Вот примерно так. Существует такая теория, что если песня хороша сама по себе, ты ее хоть на телефон запиши, все равно завтра ее все будут петь. Если песня неудачная, хоть ты ее пиши на Abbey Road, ее не полюбят. Это правда. Но если ты возьмешь удачную песню и запишешь ее на Abbey Road, вот это будет то, что надо.

- Вы за трендами успеваете следить? Гаджеты, айфоны...

- Приходится ими пользоваться. Жизнь заставляет. Но так, чтобы я следил... Я не понимаю, когда за новой моделью айфона с вечера выстраиваются очереди. Телефон для того, чтобы звонить. У меня китайский, я его очень люблю. И он прекрасно работает.

- Как вам 2020 год без концертов?

- Начинаешь раскисать, когда ты сидишь дома. Ну, этим позанимался, этим… Но мы, вообще, группа концертная. Мы себя лучше чувствуем, когда мы работаем. Сейчас вот мы ездили по Украине, успев в щелочку закрывающейся двери, потому что там опять, по-моему, объявили карантин строгий. Мы были неделю назад. И, в общем, некоторые города уже были закрыты, некоторые нет. И мне это помогло просто вдохнуть воздух. Очень хорошо нас встречали, хорошо мы съездили. Фантастически!

- Это как? Подпевали? Горящие глаза?

- Это и подпевали, и горящие глаза. Видно, когда тебя просто любят. Это ко многому обязывает, кстати. Но я не могу сказать, что в Москве, Питере или Новосибирске нас встречают хуже. Примерно одинаково, честно сказать.

- 11 декабря вам исполнится 67 лет. Планируете отмечать?

- Ничего не планирую. В условиях, когда в стране каждый день меняются правила проведения мероприятий, что-либо планировать по меньшей мере неразумно.

- То есть, концерты мы сейчас анонсировать не будем?

- Некоторые перенеслись уже по третьему разу.

- Год назад вы в четвертый раз женились. Как ваша супруга относится к творчеству «Машины времени»?

- К творчеству она относится хорошо. Иначе какая бы она была супруга-то?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Макаревич - о детском проекте «Машины времени»: Ребятишки поют мои песни лучше меня? Да я только рад! Это же прекрасно!

Лидер знаменитой группы наконец признался в этом своему фанату и нашему обозревателю Александру Гамову (подробнее)