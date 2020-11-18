Прокурор считает, что бывший юрист ФБР Клайнсмит (на фото) сфальсифицировал электронное письмо, адресованное ЦРУ.

Американский прокурор Джон Дарем, продолжающий расследовать «дело о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году», придал ему особый статус, но доказать хоть какую-нибудь причастность Москвы к вмешательству в президентские выборы ему так и не удалось.

Но сегодня он предъявил уголовное обвинение бывшему юристу ФБР Кевину Клайнсмиту.

Прокурор считает, что Клайнсмит сфальсифицировал электронное письмо, адресованное ЦРУ.

Обвинение было предъявлено только что, хотя бывший руководитель правового департамента ФБР Клайнсмит признался в проступке лично в ходе слушаний в Федеральном суде Вашингтона еще летом.

Таким образом, следуя русской поговорке, американцы «высекли самих себя», огульно обвинив Россию во вмешательстве, сфальсифицировав «доказательства» своих голословных обвинений.

Глава американской разведки Джон Рэтклифф заявил, что «будет» и «должно быть» больше обвинительных заключений, исходящих от расследования Дарема.

- Прокурор имеет доступ ко всем «разведданным», поэтому обвинительных заключений должно быть больше, - заявил Рэтклифф, добавив, что предоставил минюсту около тысячи страниц материалов для расследования Дарема.