Счетная палата нашла 5 триллионов рублей в бетоне: за год недостроя стало больше

Каждая десятая из затянувшихся строек в России проблемная: либо заморожена, либо превратилась в долгострой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Счетная палата в очередной раз пересчитала бюджетный недострой. Это стройки, которые начинались за казенный счет, но так и не завершены. Как-то: школы, больницы и прочие социальные объекты, учреждения культуры, административные здания, дороги, взлетные полосы… Над результатами можно поплакать: многие бюджетные миллиарды, скорее всего, оказались потрачены впустую. Причем за последний год — после того, как Счетная палата уже обратила внимание властей на эту проблему — ситуация не слишком улучшилась.

Летом прошлого года — в предыдущем отчете — аудиторы насчитали по всей стране незавершенного строительства на общую сумму в 4 трлн рублей. Как следует из нового отчета, к 1 января 2020 года эта сумма увеличилась до 5 трлн.

При этом примерно каждая десятая из этих строек проблемная: либо заморожена или вообще заброшена, либо превратилась в долгострой (см. таблицу «Сюда пошли народные денежки»).

«Отсутствие эффективной системы по учету, оценке ОНС (объекты незавершенного строительства — Ред.) и контролю за вовлечением таких объектов в хозяйственный оборот создает условия, при которых соответствующими федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации принимаются решения о строительстве новых объектов, аналогичных тем, по которым строительство не закончено, без оценки возможности завершения строительства таких объектов», - отмечается в свежем отчете Счетной палаты. То есть вместо того, чтобы достраивать больницу, остов которой уже торчит несколько лет за строительным забором, планируют новую.

В прошлом году Счетная палата уже предлагала создать открытый государственный портал, где будет информация по всей строительной незавершенке (наподобие того, который сейчас уже существует по строящимся жилым домам). Но… пока ничего не произошло.

Как все это затрагивает обычных граждан? А напрямую. Это те детские сады, поликлиники и прочая социальная инфраструктура, которой почти везде и всюду не хватает. Часто можно услышать, что денег на социалку мало выделяется — надо больше. Вот, это те деньги, которые уже были выделены, - смотрите табличку.

СЮДА ПОШЛИ НАРОДНЫЕ ДЕНЕЖКИ

Брошенные объекты

(строительство приостановлено или законсервировано)

2018 год 2019 год +/-

Кол-во 4317 4323 +0,1%

Вложенные деньги 259,9 млрд руб. 248,3 млрд руб; -4,4%

Долгострои

(строительство ведется более 5 лет)

2018 год 2019 год +/-

Кол-во 3330 3377 +1,4%

Вложенные деньги 1137,5 млрд руб. 875,6 млрд руб. - 23,0%