Иностранными агентами смогут признавать даже граждан

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В Госдуму внесены поправки в закон, позволяющие признавать иностранными агентами не только организации и СМИ, но и физических лиц, получающих поддержку из-за рубежа прямо или через посредников.

- Мы говорим: получаете деньги на вашу деятельность из-за рубежа - пожалуйста, зарегистрируйтесь в качестве иностранного агента и работайте, но при этом информируйте госорганы и граждан России - в интересах какого государства вы действуете, как тратите деньги иностранных спонсоров, - пояснил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. - Такие лица не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущенными к гостайне.

Однако, такие люди будут иметь право избираться в депутаты. Но обязаны будут информировать о заграничной ангажированности. Причем, не только в своей агитации, но и при упоминаниях в СМИ.

При этом предлагается запретить участие в избирательных кампаниях незарегистрированных общественных объединений и иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

За комментариями «КП» обратилась к гендиректору Центра политического анализа Павлу Данилину.

- Это означает, что если кто-то идет на выборы, например, в Думу, он обязан указать — не иностранный ли он агент?

- Именно так. А то получается, что избиратель не знает, что потенциальный депутат, программа которого, может, ему и нравится, получает деньги через посредника из-за рубежа. Это не запрет на участие в выборах. Пожалуйста, избирайся! Но будь добр: честно укажи — я иностранный агент.

Гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин. Фото: Иван ВИСЛОВ

- С чем связано внесение таких поправок?

- Например, были неприятные ситуации, когда отдельные профессора ведущих вузов начинали оскорблять язык страны, где они живут и работают. А в руководстве разводили руками: ничего не можем сделать. Но очевидно же, что человек дискредитирует государство. И не исключено, является иноагентом. И вот для таких, в том числе, вносится поправка. Чтобы использующие профессию для нанесения идеологического ущерба России могли быть уволены по закону.

- Ну а кто цепочку иноагент - посредник - финансист из-за рубежа должен будет отслеживать?

- Если гражданин хочет, чтобы у него не было проблем, например, с налоговыми органами — то получаемые им деньги он должен указывать. В том числе и, скажем, биткойны. Известно, что одному популярном блогеру приходит как раз множество денег биткойнами.

- А если человек как не указывал, так и не будет?

- Но ведь траты его видны! А, значит, уже по закону появятся вопросы. И не только у налоговой. Банк или финансовая контролирующая структура может заблокировать твою транзакцию. А за административной ответственностью, согласно поправкам, может наступить уже и уголовная.

- А команда кандидата в депутаты — иноагента? Она тоже будет считаться состоящей из иностранных агентов?

- Да. Ведь его команда работает не за бесплатно. Получает от него деньги. Значит — люди работают с иностранцами через посредника.

Это касается и некоторых хитро-вывернутых представителей НКО. Они теперь работают как частная структура, неорганизованная. Ну, например, как организация «Голос» по контролю за выборами. Сама она зарегистрирована как НКО. А люди, которые им дают деньги, стали «незарегистрированной группой энтузиастов». Теперь их приравняют к иноагентам. Пожалуйста, заявитесь и никто не запретит вам «дружить» с посольством США.

- Наш закон с этими поправками будет сравним с американским?

- У них еще жестче. Если ты не зарегистрируешься как иноагент, то сядешь в тюрьму и надолго! И каждую встречу свою как иноагент ты должен фиксировать. Отчитываться перед Минюстом США о ней. В принципе, любое серьезное государство защищает себя от иностранного вмешательства.

И избиратель должен понимать, что ты сам принимаешь решения, что ты не заграничная «промокашка».