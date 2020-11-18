Блогер Екатерина Диденко, на вечеринке которой от сухого льда погибли три человека, вновь ищет сауну с бассейном

"Аптечный Ревизорро" Екатерина Диденко. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Блогер Екатерина Диденко, которая называется себя «аптечным ревизорро», попросила у подписчиком помощи. Инстадива записала сториз с новым парнем Владом Черных. Парочка обращается к поклонникам с просьбой найти риэлтора. Специалисту предстоит подобрать влюбленным домик на Новый год.

— Обязательно с бассейном и сауной, — просит Диденко в сториз своего инстаграма.

Напомним, трагедия в жизни Екатерины, которая прибавила ее аккаунту несколько сотен тысяч поклонников, случилась в сауне на юге Москвы. Компания блогеров-друзей Диденко отмечала ее 29-летие. Муж виновницы торжества вывалил в бассейн несколько килограмм сухого льда. В закрытом помещении лед быстро перешел в газообразное состояние и вытеснил кислород. Люди стали задыхаться.

Гости вечеринки теряли сознание один за другим. Не повезло тем, кто оказался рядом с бассейном. Люди просто захлебнулись. Погибло три человека: один из них — супруг Диденко Валентин.

После этого в жизни блогерши начался новый этап: полный рыданий в прямом эфире Instagram, походов по телешоу и новых романов. Екатерина преобразилась: сбросила вес, увеличила грудь, сделала губы. А недавно представила подписчикам своего нового избранника — малоизвестного актера Влада Черных.

Дети Диденко и покойного Валентина — мальчик и девочка дошкольники — хорошо приняли мамину любовь. По крайней мере, семья выглядит счастливой на глянцевых фото. Пару недель назад блогер вновь эпатировала публику — заявила, что ждет ребенка. Выложила два положительных теста на беременность. Но позже списала все на гормональный сбой и рассказала, что сделала узи — она не беременна.