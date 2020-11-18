Вячеслав Фетисов: «Закон Родченкова» - очень странная история

Легенда хоккея, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Знаменитый хоккеист и депутат Госдумы на Радио «КП» (97,2) прокомментировал «Акт Родченкова», который принял Сенат США. По нему американские суды смогут возбуждать дела против окружения любого иностранного спортсмена, который был пойман на допинге на тех соревнованиях, где выступали американцы.

- Вячеслав Александрович, получается, что теперь вообще страшно принимать участие в международных соревнованиях, где участвуют американцы, даже если они происходят в других странах?

- Вообще борьба с допингом – это проблема, которая существует достаточно давно. Поэтому по предложению Международного олимпийского комитета (МОК) в конце прошлого века было создано Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), организация, которая на паритетных основаниях, то есть 50% участия и взносов в эту организацию вкладывает МОК и 50% страны, которые участвуют в олимпийском движении… То есть, если ты не вносишь свои взносы, то ты не имеешь права участвовать в Олимпийских играх.

Сегодня эта организация, как любая другая международная организация, призвана устанавливать правила игры, согласуя это и с международными федерациями, и с Олимпийским комитетом, и со странами-участницами этого движения. Конечно, такие решения, свои внутренние законы страны принимают на их усмотрение… Даже у нас есть закон, который наказывает тех, кто является так называемым антуражем. Тот, кто склоняет спортсмена к применению допинга.

То, что мы обсуждаем сегодня, тема очень непростая, и для той же ВАДА, и МОК, и федераций по видам спорта. Какие будут последствия после принятия этого акта - сложно себе представить. Может быть дойдет до того, что спортсмены не будут ездить туда, где будут принимать участие ребята из Америки.

- Я какую картину вижу? Еду я на соревнования, соревнуюсь с американским спортсменом, выигрываю у него, встаю на пьедестал, у меня медаль. Американский олимпийский комитет, или американский сенат тот же, начинают возбуждаться. У меня находят допинг. И всех, кто был вокруг меня, либо оштрафуют на миллион, либо посадят на 10 лет. Мне страшно. Я лишний раз, может быть, даже подумаю, стоит выигрывать у американского спортсмена или нет, или вообще туда ехать.

- Здесь не о победе разговор, а об участии. Это совсем разные вещи.

- Понятно. Но если я не выиграю, может быть, они не обидятся и даже не обратят на меня внимания.

- Я не думаю, что в данном случае имеет значение результат. Все-таки процент так называемых допингёров не такой большой, чтобы постоянно подвергаться каким-то сомнениям в плане выигрыша того или иного спортсмена. Сам принцип того, что участие спортсмена одной страны накладывает дополнительную ответственность на все, что связано с подготовкой других спортсменов, уже настораживает. Это видение людей, скажем так, тех, которые хотят исключить допинг из жизни. Но это все равно, что бороться с наркоманией или с чем-то еще. Это часть человеческой жизни сегодня.

Но в любом случае какая-то странная история. Почему она возникла в отношении одной конкретной страны? Это то, что они видят. С другой стороны, мы тоже принимаем разные меры в плане того, чтобы наши спортсмены не попадались в такую ситуацию. Надеемся, что со временем будет тот самый случай, когда некого будет наказывать. И Всемирное антидопинговое агентство, и страны-участницы олимпийского международного движения принимают достаточно серьезные меры для того, чтобы борьба была честной.

- Вячеслав Александрович, здесь с вами не поспоришь. Но если у нас в стране есть закон, который наказывает тех, кто вовлекает спортсмена в допинг, то американцы-то направляют этот закон не против своих функционеров, а против функционеров других стран. Мы-то у себя боремся, а они, получается, следят за всем миром, кроме себя.

- Тут интересный момент. Я еще этот закон не видел, насколько он наказывает и своих спортсменов. Но мы знаем, что громкие имена как – Джонс или тот же Армстронг, в свое время они попались на допинге и были сильно наказаны, даже после завершения спортивной карьеры. Но вопрос совершенно правильный в плане того, что же тогда будет с американцами, которые сами будут пойманы на международных соревнованиях с допингом, и какое наказание для них будет.

- Со слов американцев, этот «Акт Родченкова» защищает и прежде всего тех кто сдает допингеров, то есть осведомителей. Законе Родченкова защищает самого Родченкова…

- Я думаю, это часть любой системы, которая требует, скажем так, понимания ситуации внутри. Ну да, мы знаем, в последнее время есть некое поощрение тем, кто раскрывает всякие тайны, связанные с употреблением допинга. Непонятно, какое отношение будет к этим людям, которые находятся в системе, допустим, провоцируют людей, какое наказание они будут нести за то, что происходит. Для меня это какая-то странная история, по большому счету.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Есть международные структуры, которые за это отвечают, есть правила игры в виде Всемирного антидопингового кодекса, есть конвенция ЮНЕСКО, которая была ратифицирована перед принятием Кодекса ВАДА, где прописана ответственность всех стран-участников этого движения. И вдруг такие решения, связанные с чьим-то желанием. По большому счету, это не совсем комфортная ситуация и для ВАДА, и для МОК, чьи функции теперь дублируются. Но закон принят, надо с этим как-то дальше жить. Думаю, что сейчас идут консультации всех международных спортивных организаций – как быть дальше? Эта ситуация заставляет задумываться всех, кто сегодня готовится к соревнованиям, выступает, тренирует, лечит спортсменов.

- Вячеслав Александрович, вы депутат Государственной Думы, это наш законодательный орган. Может быть, нам аналогичный закон принять?

- Ну, никогда не поздно принять, скажем так, ответные меры. Нужно понять, как это будет работать. У меня разный опыт – и игрока, и тренера, и руководителя российского спорта, и члена Всемирного антидопингового агентства, где принимались в свое время решения. Я возглавлял Конвенцию ЮНЕСКО по принятию этих общих правил. И у всех одно и то же понимание, что ты тренируешься честно, а кто-то обыгрывает тебя, потому что он решил всех обмануть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мировому спорту предлагают жить по закону Родченкова

Сенат США принял законопроект, который позволяет всем американским судам заводить уголовные дела за применение допинга на тех соревнованиях, где участвуют спортсмены из Нового Света (подробности)