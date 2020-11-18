Артем Дзюба одним словом описал тренера сборной России по футболу

В ноябре Дзюбы нет в сборной, однако он скучает по команде. Фото: REUTERS

Капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы нет в составе команды на ноябрьских матчах. Однако же, Дзюба невольно "вышел на связь" перед главным поединком 2020 года против сборной Сербии.

Дзюба высказался про тренера сборной России Гинтараса Стауче. Он работает тренером вратарей в нашей команде с 2016 года. Стауче и Черчесов, к слову, работали до этого вместе в польском клубе "Легия" до прихода Станислава Саламовича в национальную команду страны.

— Когда я вижу Гинтараса, всегда улыбаюсь. Он позитивный, всегда может что-то ответить неординарно, - говорит Дзюба.

При этом, у нападающего всегда завязывается хороший разговор с помощником Станислава Черчесова:

- Я иногда говорю: «Вы что, Гинтарас, интернет подключили что ли, всё время что-то выдумываете». Но ему нравится, что он делает, а мы стараемся это воплотить в жизнь, — сказал Дзюба в программе «Тренерский штаб» на телеканале «Матч ТВ».

Матч Сербия - Россия в рамках Лиги Наций наша команда проведет сегодня вечером, 18 ноября, в Белграде. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:45 по московскому времени.