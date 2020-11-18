«Лекарства скупают из-за паники»: эксперт объяснил, о чем шла речь на совещании у Путина

Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание с членами Правительства Российской Федерации. Фото: kremlin.ru

В среду, 18 ноября, Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором обсуждали борьбу с коронавирусом. Ежедневные цифры заболевших по всему миру растут, и Россия столкнулась со второй волной так же, как и другие страны.

- Это первое совещание такого уровня по коронавирусу с лета, - сказал корреспонденту «Комсомольской правды» директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. – Ситуация обострилась, но она не критическая. Мы не находимся в эпицентре черной чумы. Думаю, президент своим поведением и отношением к теме дает и правительству, и региональным властям, и всем гражданам верный послы: расслабляться нельзя, нужно работать и бороться с ковидом. Но заворачиваться в простыни и ползти на кладбище никаких поводов нет.

Обсуждали в первую очередь состояние отечественного здравоохранения, на которое, разумеется, сейчас приходится основной удар.

- Важным был доклад Общероссийского народного фронта. И не зря глава государства не раз ссылался на этот доклад в ходе своих реплик. Это говорит о том, что ОНФ нащупал важнейшую проблему – нехватку лекарств в аптеках. Есть целый комплекс причин, которые привели нас к такой ситуации, и ажиотажный спрос, на который любят ссылаться чиновники, лишь одна из этих причин, - говорит Данилин. – Нужно перестать пугать народ. Чтобы он не ломился скупать антибиотики. Их ведь сейчас некоторые граждане чуть л не превентивно принимают, чем только вредят своему здоровью. В противном случае мы вынуждены будем производить лекарства, которые купят не по рецепту врача, а просто из-за паники.

Эксперты ОНФ доложили президенту, что в 85% аптек страны нет отечественного препарата против коронавируса «Фавиправир», а в 73% не оказалось антибиотиков, которые врачи рекомендуют при обнаружении у человека ковида.

- Другой важный момент, на который я бы обратил внимание, это поручение президента сократить срок выполнения анализа на ковид, - отметил Данилин. – Моментальный тест позволит свободнее распоряжаться своим временем людям, которые не заражены.