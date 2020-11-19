Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 19 ноября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Полицейский следит за порядком на митинге за отставку Никола Пашиняна в Ереване. Фото: REUTERS

В КАРАБАХЕ ВСЕ СПОКОЙНО

"Азербайджан сражался на своей территории, восстановил свою территориальную целостность, и это соответствует резолюциям Совета Безопасности ООН.Наши беженцы и вынужденные переселенцы, которые ждали этого дня 30 лет, отмечают большую военную и политическую победу. Они с нетерпением ждут объявления даты своего возвращения", - пишет в своем официальном паблике президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В своем новом обращении к народу азербайджанский лидер заявил: "регулярно оказывалось давление, поступали угрозы, наказы, сообщения, сигналы из разных источников, разных адресов, но я говорил, что никто не может преградить нам путь, мы пойдем до конца".

В Минобороны России сообщают о том, что российские миротворцы полностью контролируют линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. А контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Ограниченный контингент управляется из Степанакерта по закрытой связи, которую обеспечивает российская беспилотная авиация, которая постоянно мониторит ситуацию на земле и воздухе.

В Азербайджане также развернут российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого - контроль за соблюдением перемирия.

ПОМИНАЮТ ГЕРОЕВ АРМЕНИИ

"Под командованием подполковника Артура Мартиковича Карамяна было уничтожено три и захвачено еще три вражеских танка, враг понес серьезные потери. В сложной боевой обстановке подполковник смог быстро сориентироваться и благодаря грамотными хладнокровным действиям вывел из окружения 600 своих солдат. Рядовой Сурен Арикович Габриелян подбил четыре БМП-2, два БМП-3 и два танка. Еще шесть танков противника уничтожил лейтенант Тигран Каренович Петросян. Грозой для противника стал подполковник Армии обороны НКР Рюрик Олегович Семенов. Он уничтожил два "КамАЗа" противника, нагруженных боеприпасами, два противотанковых взвода, три танка, восемь БМП, одну артиллерийскую установку, две единицы автомобильной техники. Три танка противника уничтожил рядовой Мартин Вардгесович Бабаханян, еще два танка – сержант Карапет Сейранович Арутюнян. Слава нашим парням-героям!", - перечисляет подвиги героев сайт Минобороны Армении.

В ведомстве продолжают отмечать наградам отличившихся в Нагорном Карабахе военнослужащих, а политическую верхушку лихорадит все больше.

Минобороны Армении продолжает свой спор с главой профильной парламентской комиссии по вопросам безопасности Андраником Кочаряном.

Кочарян на заседании Национального собрания снова раскритиковал действия министра обороны Армении Давида Тонояна.

В армии Армении выступления Кочаряна расценили, как "неуважение к десяткам тысяч военнослужащих, которые несут службу вдоль границы Армении".

Офицеры предложили Кочаряну сопровождение "по различным армейским подразделениям, где ему придется попросить прощения у военнослужащих".

В это время министр обороны Армении Давид Тоноян имел телефонный разговор с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Коллеги обсудили оперативную обстановку на территории Нагорного Карабаха и актуальные вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента.

У НАТО РАЗДРАЖЕНИЕ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Соединение Штаты Америки и их союзники по военному альянсу НАТО раздражены достигнутым при посредничестве Кремля соглашением между Баку и Ереваном, а потому вновь пытаются разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении.

"Ни Вашингтон, ни единая Европа не хотят мириться со сложившимся балансом сил в регионе. В целях его "демонтажа" они не придумали ничего лучше, чем вновь попытаться разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении", - заявил глава СВР.

По мнению службы политтехнологи из Европы и США вбрасывают армянам мнение, что мир в Карабахе это их поражение, азербайджанцам говорят, что Кремль украл у них победу.

Провокаторов не тревожит, что их инсинуации могут привести к очередному кровопролитию", — считают в СВР.