С Богомоловым случилась истерика при виде Собчак в костюме ослика Фото: СОЦСЕТИ

Ксения Собчак сегодня отмечает, как она сама призналась, главный день календаря. Ее сыну Платону исполнилось четыре года. Телеведущая принимает поздравления по случаю праздника от близких и друзей. Кроме того, знаменитость лично приняла участие в костюмированном представлении для ребенка.

"Главный день календаря и мое главное счастье и радость", - написала Ксения Собчак в блоге ранним утром 18 ноября. Ровно четыре года назад телеведущая родила своего первенца - сына Платона. Малыш появился на свет в элитном роддоме в Подмосковье.

Ксения с семьей - мужем Константином Богомоловым и мамой Людмилой Нарусовой устроили Платону праздник. Знаменитость опубликовала небольшое видео с торжества из их особняка на Рублевке. Собчак нарядилась в костюм осла из мультфильма "Бременские музыканты". Она спела для сына песню "Нам любые дороги дороги". В этот момент знаменитость делала вид, что играет на импровизированной гитаре. Она также пустилась в пляс, чем вызвала восторг не только у сына, но и мужа.

Константин Богомолов снимал все происходящее на видео и остался за кадром. Но, судя по его реакции, он не ожидал такого номера от Ксении. При виде жены в образе ослика с артистом случилась истерика. Режиссер буквально заходился от смеха и еле мог говорить.

Смеялась и мама Ксении - Людмила Борисовна. Хохотал и сам виновник торжества Платон. "Аниматоры! Бойтесь! Начинаю отбирать ваш хлеб. Платону четыре года", - подписала ролик Собчак, которая тоже еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться.

Поклонники пришли в восторг и осыпали Ксению комплиментами, похвалив ее за самоиронию и в очередной раз отметив, как ей к лицу материнство. Особой теплоты удостоился маленький Платон. Как известно, мальчик говорит на английском и китайском языках, профессионально плавает и занимается каратэ. Фолловеры пожелали имениннику всего наилучшего.

Стоит отметить, что одним из первых своего внука и бывшую невестку поздравил Эммануил Виторган. "Ксюша, наша дорогая! Поздравляем тебя, замечательную маму! И наше солнышко! Пусть будет счастливым! Спасибо за Платончика! Крепко целуем. Эмма, Ира, Этель, Клара", - написал знаменитый актер.