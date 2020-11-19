Россия сыграла против Сербии. Фото: REUTERS

Футболисты сборной России вечером в среду, 18 ноября, в Белграде завершали свое участие в розыгрыше Лиги Наций встречей против Сербии. Команда Станислава Черчесова при простой победе могла наконец-то переходить в элитный дивизион турнира. Два года назад туда наши упустили шведов, сегодня же вечером - Венгрию.

Все ждали, что после героического второго тайма матча в Стамбуле наши ну наконец-то смогут выдать отличный поединок! Но нет, ничего не вышло. У российской сборной вскрылись тяжкие проблемы в защите. Сербия за первый тайм пять раз била по воротам. И 4 раза забила голы!

Сербы и сами не ожидали того, что могут так сыграть со сборной России. Фото: REUTERS

На 1-й же минуте поединка наш форвард Антон Заболотный бил в упор с пары метров. Но - попал во вратаря. И после этого что началось!

10-я минута - Радоньич прошел по центру, пробил издалека, мяч с рикошетом улетает в сетку наших ворот после удара издалека. На 25-й Лука Йович забил второй. Вышедший на замену на 40-й Влахович - третий гол. Ну а перед самым перерывом "гол в раздевалку" после паса Младеновича свой второй мяч в ворота сборной России забил Лука Йович. Четыре гола за один тайм наши не пропускали 13 лет - последний раз такое было в феврале 2007 года в товарищеской игре против Нидерландов.

Андрей Мостовой вышел после перерыва. Фото: REUTERS

Сербия перед этой игрой была сильно деморализована - команда упустила шанс попасть на чемпионат Европы, проиграв Шотландии. Кроме того - провалила Лигу Наций, находясь на последнем месте перед шестым туром.

Стоило начаться второму тайму, как пятый гол прилетел от Младеновича на 64-й минуте матча. 0:5 - так много сборная России при Черчесове не пропускала никогда.

Лука Йович забивает очередной гол в ворота сборной России. Фото: REUTERS

Сборная России катастрофически завершила 2020-й год, проиграв в Белграде. И теперь следующее событие, которого будем ждать - жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022. Она пройдет уже 7 декабря.