Крах Черчесова: Крупнее сборная России проигрывала только Португалии. И при царе

Поражение в Сербии стало пощечиной всем болельщикам страны Фото: REUTERS

В Белград сборная Россия поехала за победой в группе Лиги Наций, за гарантированным местом во второй корзине при жеребьевке чемпионата мира-2022, за славой и лавровыми венками. Это не та сборная, над которой штатно шутили в КВН и «Камеди клаб». Это триумфаторы ЧМ-2018, победители испанцев и авторы «новой реальности», в которой мы побеждаем, а нас боятся. Станислав Черчесов заслуженно заработал имидж тренера, который знает волшебные слова и умеет давать результат. Да, не получилось выиграть нашу группу Лиги наций год назад, но играли-то хорошо. Да, пять игр подряд мы не знали побед. Но это же товарищеские (контрольные по словарю Станислава Саламовича) матчи и игры Лиги наций, где мы или играли вничью, или проигрывали Турции при явных ошибках арбитра. Да, не было Дзюбы, лучшего на данный момент нашего нападающего, но парень оконфузился и главный тренер решил оградить его от давления пустых трибун в Стамбуле и Белграде…

Все проблемы ничего не стоили, ведь хватило бы победы над сербами, чтобы все снова было великолепно. Тем более, что сербы из-за положительных тестов на ковид потеряли несколько игроков. А еще всего несколько дней назад проиграли по пенальти свой самый важный матч двухлетия шотландцам и не попали на чемпионат Европы. И вообще, чего им упираться?

Такого кошмара, как в Белграде, мы не знали давно. Наши защитники стоя провожали глазами залетающие в наши ворота мячи. Бразилец из «Локомотива» Гильерме не то что бы ошибался, но не спасал, и уже после первого тайма мы горели 4:0!

Сам в прошлом вратарь, Черчесов добил самолюбие голкипера «Локо» и заменил его в перерыве на Сослана Джанаева из «Сочи». А еще убрал еще двух его одноклубников – бывшего, Алексея Миранчука, и нынешнего – Антона Миранчука. В сталинские времена это назвали бы «чисткой».

Сослан Джанаев пропустил пятый. И только тут сборная России немного ожила. Или сербы решили успокоиться и не тратить лишних сил…

В итоге 0:5.

Самое крупное поражение наша футбольная команда потерпела 13 октября 2004 года в Португалии в отборочном матче чемпионата мира. В Белграде второй результат по ужасности. Хуже было только про царе, тогда было и 0:16, и 0:12, и 0:9… До этого, хочется верить, никогда не дойдет, но и так плохо.

Команда Черчесова ничего страшного не потеряла. Все-таки мы не проиграли путевку на крупный турнир. Но сейчас флер победителей с нашей команды слетел. И в чудо мы больше не верим. И снова футболисты станут объектом для шуток из-за игры, а не из-за конфуза Артема Дзюбы. И снова надо будет заслужить доверие и любовь болельщиков.

Не стоит посыпать голову пеплом. Надо трезво взглянуть на реальное положение дел. Осень выдалось отвратительной для нашего футбола. Сборная не выиграла ни разу, а в финале получила разгром от Сербии. Клубы ни разу не победили в матчах Еврокубков. Похоже, в консерватории есть проблемы. Хватить праздновать успех ЧМ-2018, пора снова все чинить.

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