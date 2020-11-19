В ОАЭ запретили проводить частные новогодние и рождественские вечеринки

Запрет связан с мерами профилактики распространения в стране коронавирусной инфекции Фото: EAST NEWS

Власти Объединенных Арабских Эмиратов решили запретить в этом году вечеринки, которые проводятся в честь Рождества, Нового года и празднования дня образования государства (2 декабря).

Запрет связан с мерами профилактики распространения в стране коронавирусной инфекции.

Также гражданам ОАЭ напомнили о необходимости соблюдать предписанные меры предосторожности в виде социальной дистанции и личной гигиены.

Вне запрета осталось проведение согласованных концертов, но при этом организаторы должны четко указать все входы и выходы из помещения, а также позаботиться о выделении специальных комнат для зрителей, которым станет плохо во время концерта.

Запрет на вечеринки расстроил и иностранных туристов, и жителей ОАЭ: в этой стране, где основная часть населения исповедует ислам и не празднует Рождество или Новый год, всего десять дней назад был подписан указ об отмене уголовного наказания за хранение и употребление алкоголя. Ранее для покупки спиртных напитков в стране необходимо было приобрести специальную лицензию. Кстати, этими же поправками было отменено и преследование граждан за сожительство вне брака – теперь за добровольные отношения между лицами старше 14 лет тюрьма не грозит.

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