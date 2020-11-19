Женщину в Уганде насильно выдали замуж и принудили родить 44 ребенка

Мариам Набатанзи в возрасте 13 лет насильно отдали замуж. С тех пор женщина почти каждый год рожала

Поначалу кажется, что это архивные кадры из Африки каких-то совсем диких, колониальных времён. Жительнице Уганды по имени Мариам Набатанзи — 39 лет. В возрасте 13 лет её насильно отдали замуж. С тех пор женщина почти каждый год рожала. В основном были двойни. Поэтому и детей у неё много. Аж 44.

Но происходит всё на наших глазах сегодня. История Мариам и тысяч похожих на неё женщин из сельских районов Африки рассказана в новом документальном фильме телеканала RT.

И история эта для Африки до ужаса банальна. Когда-то родители, нищие крестьяне, продали собственную дочь на базаре в жёны состоятельному соплеменнику. Сама 13-летняя Мариам в день «свадьбы-продажи» и не подозревала, что стала предметом сделки. Зато её отец и мать хорошо заработали. С их точки зрения. Юную девственницу можно обменять на полдюжины кур. Или на корову, пускай и тощую. Хоть какое-то спасение от голода.

Богатый (по меркам угандийской деревни) муж Мариам был намного старше её. Часто бил её и принуждал к сексу. И в итоге за четверть века она родила ему почти роту маленьких угандийцев.

Как вы понимаете, средствами контрацепции и предохранения жители африканских деревень себя не утруждают. Мариам повезло: венерических заболеваний у неё нет, но вообще 6,4% угандийцев больны СПИДом. И это только официальные данные. А на самом деле, возможно, ещё больше…

— Меня никогда не любили, я разочаровалась в мужчинах, — говорит Мариам, вспоминая свою жизнь.

Из-за непосильной работы женщина давно лишилась былой красоты. Поэтому муж недавно её бросил и взял в жёны молодую — как когда-то Мариам. Что ждёт его новую пассию — ясно.

А что ждёт всю Уганду? По переписи 2014 года, в стране жило 34,6 млн. человек. Сейчас, по очень приблизительным оценкам, — уже 43 млн.

Мариам с её 44 детьми — случай, конечно, необычный. В среднем на одну женщину здесь приходится «всего» 6,7 деторождений.

Поэтому Уганда — на втором в мире месте по приросту населения. И на первом — по его молодости. Средний возраст здесь — 15 лет. А средняя продолжительность жизни — 59 лет.

А ведь всем этим людям нужно что-то есть. Чтобы засевать новые поля — приходится выкорчёвывать заповедные леса. Да и рабочих мест для такого количества людей просто нет. Хотя, говорят, в той же Германии добрая Ангела Меркель принимает мигрантов, даёт всем пособия и квартиры. Так что, наверное, надо ехать туда. Всем сорока миллионам.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Станислав Мезенцев, старший научный сотрудник Института Африки РАН, исполнительный директор Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ):

- Это системная проблема большинства стран Африки и некоторых стран Южной Азии. Рост экономики не успевает за ростом населения, среднего класса почти нет, большинство людей — бедные или крайне бедные.

Конечно, международные организации и местные власти ведут разъяснительную работу: мол, надо пользоваться средствами контрацепции, нести ответственность за своих детей, не брать в жёны несовершеннолетних девочек, а, главное, лучше родить меньше, но дать каждому достойное образование… Однако такая пропаганда не очень успешна, поскольку наталкивается на религиозные традиции: ислам с его многожёнством или коренные африканские верования, где 10 детей в семье — в порядке вещей.

Да, сейчас в этих странах идут и противоположные процессы: исход жителей из деревень в города, взрывной рост мегаполисов. Недаром из всех округов Уганды самая низкая рождаемость — в Кампале (столице), а самая высокая — в наиболее отсталых сельских регионах. Так что в XXI веке, благодаря урбанизации, демографический бум, вероятно, прекратится даже в Африке — как он на наших глазах остановился в Китае. Но точный срок не берётся предсказать никто.