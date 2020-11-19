Российская модель требует от модного дома Ralph Lauren $20 миллионов компенсации

Модель была настолько расстроена, что потеряла сон и аппетит, утратила веру в себя и в ее карьере начался кризис Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Российская модель Анастасия Хозисова обратилась в Верховный суд Нью-Йорка с иском против компании Ralph Lauren и просит обязать ответчика выплатить ей $20 миллионов компенсации за несанкционированное использование ее фотографий.

По словам девушки, основатель и глава компании Ральф Лорен лично предложил ей «стать музой» ряда коллекций, а также принять участие в создании книги «Дневник одной коллекции».

В 2014 году, по словам Хазисовой, внутри компании была реализована тщательно разработанная мошенническая схема, которая привела к ее увольнению.

Модель была настолько расстроена, что потеряла сон и аппетит, утратила веру в себя и в ее карьере начался кризис.

Позже она обнаружила, что модный дом продолжает использовать ее снимки, а также документальный фильм «Очень по-ральфовски», на участие в котором она согласия не давала.

По словам модели, Ralph Lauren использует фото- и видеоматериалы незаконно, а сама она не получила за них ни копейки. В частности, в магазинах компании в Москве и Нью-Йорке до сих пор висят фотографии Хозисовой, хотя сама она с этим модным домом уже не сотрудничает.