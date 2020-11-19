В Оренбуржье открылся Центр управления регионом

Фото: правительство Оренбургской области

На базе офиса ЦУР по видеоконференцсвязи губернатор Оренбургской области Денис Паслер поставил задачи муниципалитетам по эффективному взаимодействию с Центром управления регионом.

Базовой платформой для оренбургского ЦУР сейчас является система «Инцидент Менеджмент», которая аккумулирует обращения оренбуржцев в социальных сетях. За весь период работы системы было отработано более 50 тысяч запросов от жителей. Среднее время обработки составляет не более 5 часов.

Фото: правительство Оренбургской области

- Для меня Центр управления регионом - инструмент, который позволяет отслеживать в режиме реального времени ситуацию в регионе. Это быстрая реакция на обращения и проблемы, которые требуют вмешательства на муниципальном, региональном или федеральном уровне. Поэтому основная задача ЦУРа сбор информации о проблемах, на которые нужна реакция власти, их анализ и выработка оптимальных решений. Именно эту задачу ставит Президент России Владимир Владимирович Путин, именно эту задачу мы ставим себе. Примеров, когда через обращения граждан мы узнаем о проблемах, которые можно решить на региональном уровне быстрее, чем на муниципальном, у нас достаточно. Много вопросов можно решить мгновенно, но при этом немало тех, которые требуют серьезных ресурсов. Поэтому формирование бюджета, задач на региональном и муниципальном уровне и решение проблем населения - это основные направления, которые мы будем решать вместе с ЦУРом. Мы занимаемся этим уже давно, одним из инструментов сегодня является система «Инцидент Менеджмент». «Когда мы видим, что проблематика достаточно серьезная, и у жителей не выстраивается диалог с властью, тогда эти вопросы поднимаются на заседании Правительства области», - сказал губернатор.

Фото: правительство Оренбургской области

Центр управления регионом - это не просто центр, аккумулирующий все обращения по проблемным вопросам, опубликованные жителями в сети Интернет. Речь идет о запуске комплексной структуры, которая решает важную задачу – обеспечивает коммуникацию между органами власти и жителями, и анализирует причины их возникновения проблем. Таким образом, органы власти получают от специалистов ЦУР управленческие решения для предотвращения аналогичных ситуаций в будущем.

В комплекс войдут несколько платформ: система «Инцидент Менеджмент», интернет-приёмные органов власти, платформа «Активный гражданин» и другие. ЦУР будет обеспечивать четкое межведомственное взаимодействие, направлять жалобы исполнителям и контролировать качество решений.

Руководитель Центра управления регионом Оренбургской области Инна Аверкова провела презентацию центра и рассказала об основных задачах.

Фото: правительство Оренбургской области

- У региона есть опыт, подтверждающий, что для успешного внедрения современной системы работы с обращениями граждан есть все возможности. На единой платформе объединены все существующие каналы обратной связи, - подчеркнула Инна Аверкова. - Специалисты Центра управления регионом будут проводить мониторинг и аудит проблемных вопросов, выработку аналитических предложений и схем для оптимизации работы по всем направлениям жизни. ЦУР – это принципиально новый инструмент эффективного управления сферами жизнедеятельности региона. Он будет обеспечивать качественную обратную связь с жителями области, а его работа станет основой для принятия решений на уровне области. В ЦУР создан сильный блок аналитики по всем направлениям. Сейчас это восемь функциональных блоков: образование, соцзащита, дороги, здравоохранение, ЖКХ, ТКО, энергетика, транспорт. В работе Центра будут также задействованы представители всех отраслевых министерств, - резюмировала Инна Аверкова.