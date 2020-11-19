Что связывает Крузенштерна и пингвина Кузю

Кузя из тех суровых мест, где проходили настоящие русские первооткрыватели, ведомые Иваном Крузенштерном

250 лет назад родился наш знаменитый мореплаватель Иван Крузенштерн. 217 лет назад он возглавил первую кругосветную экспедицию России. Во время которой ученые и художники, бывшие на шлюпах «Надежда» и «Нева», на архипелаге Огненная земля описали обаятельных птиц. Их позже назвали «Пингвинами Гумбольдта» - в честь немецкого географа и путешественника. А Иван Федорович состоял с Александром фон Гумбольдтом в оживленной переписке.

В Российском военно-историческом обществе связали воедино эти факты и события. И музей военной истории РВИО накануне юбилея великого русского мореплавателя решил взять под опеку пингвина данного семейства из Московского зоопарка, с добрым и честным именем Кузя.

Крузенштерн, как напоминает научный директор РВИО Михаил Мягков, основал современную океанографию. Гумбольдт, как считают в мире, стал основоположником современной географии. Достижения личностей мирового масштаба во время их трансконтинентальных странствий и исследований находятся в поле зрения историков. Потому в РВИО и решили, что пингвин Кузя —достойный символ этих связей, и требует их внимания.

Кстати, в Московском зоопарке, чей питомец теперь под опекой Музея военной истории Российского военно-исторического общества, отмечают, что конкретно эта птица — ответственный отец. Когда его пара, пингвин Урма не стала покидать высиживамое яйцо (а пингвины греют их посменно), Кузя прикатил найденный им овальный камушек и сел на него рядом с Урмой, показывая, что он — настоящий, ответственный пингвин Гумбольдта из тех суровых мест, где проходили настоящие русские первооткрыватели, ведомые Иваном Крузенштерном…

Кстати, 8 атлантических сельдей в день Кузе возьми — и подай… Ну, а как иначе?