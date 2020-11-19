Станислав Черчесов: Дзюба добавляет много чего в игре, но его нет. Думаю, это было правильное решение

Сборная России по футболу проиграла последний матч сезона в Лиге наций команде Сербии (5:0) и не смогла пробиться в высший свет европейского футбола. Фото: REUTERS

Сборная России по футболу проиграла последний матч сезона в Лиге наций команде Сербии (5:0) и не смогла пробиться в высший свет европейского футбола. Главный тренер Станислав Черчесов попытался объяснить провал в Белграде.

- Мы провели турнир, начали его хорошо, закончили неважно. Сегодня игра показала, что команда должна быть командой. Было много новых игроков по разным причинам, и сыграть с листа не всем удаётся.

Напомним, что команда перед этим матчем не досчиталась сразу нескольких игроков. У вратарей Шунина и Сафонова были сомнительные тесты на коронавирус. Не полетели в Белград Семенов, Зобнин и Кудряшов, у которых случился перебор карточек. Ранее заболели или получили травмы еще несколько игроков.

ПРО ПЕРВЫЙ ТАЙМ

- У сербов залетело, у нас - нет, хотя, забей мы первыми, все могло быть по-другому. Надо быть объективным, соперник выглядел свежее, лучше и заслуженно победил. У нас не было движения, а когда команда физически не готова, мы выглядим ниже того уровня, который можем показать.

У Заболотного было, как минимум, три голевых момента, но мяч действительно в ворота не шел. А сербы умудрились забить до перерыва в ворота Гилерме 4 мяча. Два из них забил Лука Йович с подачи Младеновича. Еще один забил сам Филип Младенович.

О ЗАМЕНЕ ВРАТАРЯ

В перерыве Черчесов заменил вратаря, на поле вышел Джанаев.

- Гилерме неудачно сыграл тайм, ни разу не выручил, мы его поменяли. Такие таймы бывают у каждого вратаря, - прокомментировал Черчесов.

ПРО ЕВРО-2020

А потом главный тренер напомнил, что сборная России вышла на Евро-2020 (который перенесли на 21-й год), а Сербия – нет (на днях они проиграли стыковой матч по пенальти шотландцам).

- Это только сегодняшний матч. Мы свой отборочный цикл великолепно прошли, жалко, что пандемия нас немного приостановила. Сборная Сербии не вышла на ЕВРО. Значит, в тот момент, когда надо было быть готовыми, у сербов не получилось. А мы дали результат, поэтому сыграем на чемпионате Европы.

ПРО ДЗЮБУ

Ну и, конечно, не обошлось без вопроса про Дзюбу, которого после интимного видео вывели из состава сборной, и команда без своего капитана проиграла два матча.

- Зачем возвращаться к вопросу, который мы закрыли? Дзюба добавляет много чего в игре, но его по причинам известным нет. Думаю, это было правильное решение.

ПРО ОТСТАВКУ И ОБНОВЛЕНИЕ СБОРНОЙ

Кстати, еще в начале пресс-конференции Черчесова спросили - не собирается ли он после позорного поражения в отставку. Но частично ответил он на него только в самом конце.

- Первый вопрос был о моём будущем, но на таком уровне у нас впервые не было такого количества игроков. Поэтому мы всегда и говорили, что молодых футболистов нужно вводить аккуратно. Сборная - это команда, где есть свои устои. Играть с листа сложно. Два года назад в Швеции у нас было то же самое, много игроков выпало, и мы на ходу стали команду собирать, - сказал главный тренер, который показал, что не упускает руки и готов постепенно омолаживать команду.

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