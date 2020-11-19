В Лос-Анджелесе найден мертвым пасынок Уитни Хьюстон

Тело 28-летнего Бобби Брауна-младшего обнаружили в квартире, где он проживал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бобби Браун-младший, сын рэпера Бобби Брауна и пасынок покойной певицы Уитни Хьюстон был найден мертвым в Лос-Анджелесе. Парню было 28 лет. О причинах смерти в полиции ничего не сообщают, вся информация пока скрыта от общественности в интересах следствия.

Родной брат погибшего, Лэндон подтвердил его смерть. Он опубликовал фотографию Бобби Брауна-младшего и подписал ее: «Король, я тебя буду любить всегда».

У рэпера Бобби Брауна – 5 детей от нескольких браков. С 1992 по 2007 год он был женат на певице Уитни Хьюстон. В 2007 году они развелись, а через пять лет певицу нашли в бессознательном состоянии в ванной гостиничного номера.

В ее комнате обнаружили лекарственные препараты и несколько банок сильного успокоительного средства. Медики установили официальную причину смерти певицы - атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина.

У Бобби Брауна и Уитни Хьюстон была совместная дочь - Бобби Кристина. Она умерла в 2015 году, через три года после смерти своей матери. 22-летнюю девушку тоже нашли в ванной без сознания. Она находилась в коме несколько месяцев и умерла, так и не приходя в сознание.

Сейчас Браун-старший сейчас женат на своем менеджере Алисии Этередж. Они связали себя узами брака в 2010 году. У пары трое детей.