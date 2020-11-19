Сосед певца Игоря Саруханова заживо сгорел в своём доме под Москвой

Игорь Арменович вызвал пожарных Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пожар произошел в подмосковной деревне Хотяжи, где расположен дом Игоря Саруханова — исполнителя главного хита-загадки России 90-х "Скрипка-лиса".

Несколько дней назад певец и композитор проснулся непривычно рано. Рассвет ещё не наступил, но в окне он увидел очень яркое свечение, на фоне спящей деревне зрелище казалось ужасающим. Подойдя ближе к окну, певец понял, что соседский дом полностью охвачен огнём. Игорь Арменович вызвал пожарных. Пламя разгоралось всё ярче и могло перекинуться на соседние дома, а в охваченной огнём постройке могли быть люди.

— Утро ещё было тёмное, около 5.45 примерно. Мой дом стоит на пригорке и из него хорошо всё видно. На улице стоял треск и зарево было сумасшедшее. Горел дом, который сосед построил только два года назад, — рассказал певец

Вскоре на место прибыли два пожарных расчёта, к тому моменту, когда дом потушили, от него практически ничего не осталось, огонь уничтожил всё.

— Произошло возгорание летнего дома общей площадью 120 квадратных метров, в результате пожара строение выгорело полностью, — сообщил источник kp.ru.

По правилам, полицейские и пожарные должны были осмотреть дом, чтобы установить причину возгорания и понять, есть ли жертвы. К сожалению, они были.

— После локализации пожара в ходе осмотра был обнаружен обгоревший труп 64-летнего владельца дома, тело направлено в морг для проведения экспертизы, — сообщил источник.

После обнаружения на пепелище тела хозяина дома ко всем специалистам, работавшим на месте, присоединилась и следственная группа. Они должны были зафиксировать все обстоятельства и допросить возможных свидетелей. Но таких оказалось немного, почти все жители деревни ещё спали. Игорь Саруханов был одним из немногих, певец рассказал следователю всё, что успел запомнить и заметить. Теперь причину случившегося предстоит определить экспертам.

64-летний Игорь Саруханов — Заслуженный артист России, певец, поэт и композитор. Он известен по таким хитам, как "Желаю тебе", "Скрипка-лиса" и "Зелёные глаза". Музыкант занимается как сольным творчеством, на данный момент у артиста 9 альбомов, так и успешным сотрудничеством, в качестве поэта и композитора, с другими артистами, такими как Анне Вески, Александр Маршал, Владимир Пресняков, группы «Комбинация» «А’Студио», «Город 312» и многими другими.