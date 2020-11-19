Юрий Трутнев начал свой рабочий визит в Забайкалье с осмотра нового детского сада

Юрий Трутнев Фото: Евгения ГУСЕВА

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев прибыл с рабочей поездкой в Забайкальский край. Свой визит он начал с осмотра нового детского сада в Чите. Вместе с губернатором региона Александром Осиповым полпред посетил детский сад на 192 места с кинозалом и бассейном на улице Космонавтов.

Детское учреждение было построено на средства федерального бюджета, выделенные в рамках программы «Единая субсидия». Общая стоимость объекта составила более 200 миллионов рублей.

«Правительство России уделяет внимание социальному развитию дальневосточных регионов. Для этого из федерального бюджета по программе «Единая субсидия» Забайкальскому краю предоставлено 9,9 миллиарда рублей. На эти средства строятся и ремонтируются библиотеки, фельдшерско-акушерские пункты, строительные площадки, благоустраиваются общественные территории, приобретается оборудование для больниц и техникумов. Сегодня мы посетили новый красивый детский сад, который примет более 190 детей. Надеюсь, что таких объектов будет становиться больше», – отметил Юрий Трутнев.

Губернатор Забайкальского края отметил, что до этого новый подобный объект был сдан еще в 2016 году, однако благодаря средствам федерального бюджета строительство и реконструкция городской инфраструктуры перейдут на новый уровень.

«Последний подобный объект капитального строительства был возведен в Чите в 2016 году. Но благодаря тому, что Забайкалье вошло в состав Дальневосточного федерального округа, краю стали предоставляться средства из федерального бюджета на строительство социальной инфраструктуры. Уверен, что дети с довольствием будут ходить в новый комфортный детский сад», - заявил Александр Осипов.

Заведующая детского сада Галина Овсянкина объяснила, что новый садик рассчитан на восемь групп по 22-30 детей. Для развития дошколят здесь оборудован современный спортзал и бассейн, а для досуга малышей создан кинотеатр. Набор детей в группы начнется в декабре.

«Здесь создан целый комплекс мероприятий, чтобы дети находились в уютных и комфортных условиях и проводили здесь время с радостью. Мы с радостью ждем малышей», - добавила Овсянкина.

Напомним, 17 ноября Юрий Трутнев прибыл Читу с рабочим визитом. Здесь он проведет ряд совещаний о социально-экономическом развитии региона, о бюджетной обеспеченности Забайкалья и прохождении осенне-зимнего периода, рассмотрит обстановку по распространению коронавирусной инфекции.