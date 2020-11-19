В октябре 2018 года Мерц неожиданно для всех объявил, что будут баллотироваться на пост председателя ХДС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выборы нового канцлера в ФРГ должны пройти в следующем году не раньше 29 августа и не позднее 24 октября.

Ангела Меркель, отработавшая на этом посту 15 лет, уже давно заявила о желании уйти в отставку. По закону на должность федерального канцлера президент ФРГ выдвигает кандидата от крупнейшей парламентской фракции в бундестаге. Вероятнее всего, большинство в немецком парламенте, как все последние 15 лет, останется за блоком ХДС/ХСС, и лидер христианских демократов станет канцлером Германии.

Действующий председатель партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую все считали наследницей Меркель, полгода назад объявила о своем решении отказаться от лидерства в партии и, соответственно, от борьбы за титул канцлера, дав тем самым зеленый свет другим претендентам, главный из который - Фридрих Мерц. Пока он лидирует во внутрипартийном рейтинге.

Будучи центристом и консерватором, Мерц не пугает коллег резкими переменами в политической жизни страны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КТО ВЫ, ГЕРР МЕРЦ?

Фридрих Мерц родился в 1955 году в городке Брилон (Северный Рейн-Вестфалия). Он был старшим среди четырех детей. Его отец работал судьей.

Мерц не без гордости вспоминает, что отец в 1970-е годы провел два крупных судебных процесса над нацистами. Дед по матери — Йозеф Поль Совиньи - с 1917 по 1937 годы был мэром Брилона, он ушел с поста городского головы потому, что не хотел работать на нацистов. Но почему-то всегда умалчивал, что в 1933 году приветствовал приход к власти Гитлера, и вскоре две улицы в Брилоне были названы в честь Адольфа Гитлера и Йозефа Гебельса.

Главный козырь Мерца в предвыборной борьбе — изменение налогового законодательства, а вместе с ним - снижение и упрощение налогов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИЗ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ

Маленький Фридрих доставлял родителям массу проблем. Его отец, совмещавший работу в суде с преподаванием в права в гимназии, вспоминал: «Я всегда бегал по коридору от учителей, которые хотели мне рассказать что-нибудь плохое о моем сыне. Фридрих не выполнял домашние задания, а вместо этого играл на гитаре».

- Я был парнем, который не позволял никому собой руководить, - признается сам Фридрих. - У меня были проблемы с родителями, волосы до плеч. Мы гоняли с друзьями на мотоциклах. Я начал курить в 14 лет, пить пиво.

После окончания гимназии Фридрих 15 месяцев отслужил в танковой артиллерии. А с 1976 по 1982 годы изучал право в Боннском и Марбургском университетах. Затем работал в судах и корпоративным юристом.

Еще в гимназии он стал участвовать в работе «Союза молодежи», входящего в Христианско-Демократический Союз. Молодого активиста заметили, и в 25 лет он стал руководителем «Союза молодежи».

В 1989 году Мерца избрали в Европейский парламент, через пять лет он стал членом бундестага.

Он атакует Меркель, в первую очередь, по вопросам миграционной политики. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АНДСКИЙ ПАКТ

Немецкие СМИ тиражируют историю об «Андском пакте». Ее до сих пор никто не подтвердил, но и не опроверг.

Якобы, в 1990-е годы группа молодых амбициозных политических деятелей совершала визит в Южную Америку. Во время перелета из Каракаса в Сантьяго, за бутылкой виски они на салфетке набросали договор: помогать друг другу в борьбе за высокие партийные посты. Все это происходило над Андами, потому и пакт назвали Андским.

Мерц не стал сдавать свои позиции и начал открыто критиковать все начинания Меркель. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КРУШЕНИЕ НАДЕЖД

Молодой, активный, высокий (почти 2 метра ростом), стройный Мерц заметно выделялся среди соратников по партии. Он всегда был прекрасным оратором, в диспутах ему не было равных. В феврале 2000 года все считали Фридриха Мерца преемником председателя парламентской группы ХДС/ХСС Вольфганга Шойбле. Мерц фактически был правой рукой председателя.

После скандала с незаконным финансированием ХДС ушел в отставку «вечный канцлер», лидер партии Гельмут Коль, и Шойбле должен был стать следующим главой государства. Но вскоре выяснилось, что к финансовому скандалу причастен и он, из-за чего ему пришлось уйти с постов председателя партии и лидера фракции и отказаться от мечты стать федеральным канцлером.

Фридрих Мерц первым узнал об этом, посчитав, что дорога к вершине власти открыта и в приватном разговоре признался Меркель, что хочет стать канцлером.

Тут-то молодого амбициозного политика подвела самоуверенность и неискушенность в политических интригах, он недооценил способности Меркель по части закулисных интриг

В феврале 2000 года Вольфган Шойбле заявил о своём уходе, Меркель сгруппировала свои силы и провела девять региональных партийных конференций, на которых консолидировала поддержку собственной кандидатуры на должность председателя партии.

В результате, в апреле 2000 года на федеральном партийном съезде ХДС большинство голосов было отдано за нового председателя партии - Ангелу Меркель. Для Мерца это стало неожиданным и сокрушительным ударом.

Еще через год Меркель приняла решение стать канцлером но, несмотря на это, Мерц вынес на обсуждение и свою кандидатуру. Проиграли оба, так как ХДС в тот год не набрала большинства в бундестаге, и место федерального канцлера было отдано лидеру другой партии.

Мерц не стал сдавать свои позиции и начал открыто критиковать все начинания Меркель. Самые бурные споры разгорелись по поводу мигрантов. Меркель выступала за мультикультурность, Мерц настаивал на том, что любой житель Германии должен соответствовать «преобладающей либеральной немецкой культуре».

Поняв, что Меркель ему пока что не обойти, Мерц ушел со всех партийных постов.

ИЗ ПОЛИТИКОВ В МИЛЛИОНЕРЫ

Из политики он ушел в бизнес, заявив, что из-за внутриполитических разногласий больше не будет баллотироваться в бундестаг.

К тому времени Мерц успел заработать репутацию высококлассного юриста, и потому у него не было проблем с трудоустройством.

За годы, свободные от политической деятельности, он был членом совета директоров, членом наблюдательных, консультативных и административных советов нескольких крупных фирм, банков и их филиалов. В 2013 году, по данным телеканала ZDF, он занимал одновременно 19 аналогичных постов. Только от банка HSBC он получал жалованье размером 5000 евро в день, включая субботу и воскресенье. По некоторым оценкам, ежегодный доход Ф. Мерца составляет более 1 миллиона евро в год.

При этом он всегда болезненно относится к информации о своем богатстве, поскольку в Германии негативно относятся к политикам-миллионерам.

«Я принадлежу к верхнему среднему классу», - говорит Мерц о себе. Но все понимают, что он лукавит ради своего политического будущего.

Сейчас всем ясно, что кандидат в канцлеры принадлежит к самому обеспеченному слою общества, который насчитывает всего 5% жителей Германии. У него, например, есть 2 собственных самолета. На DA62, стоимостью 900000 евро, он летает в качестве пилота. Другой, Socata TBM-910, за 3 млн. евро, оформлен на его компанию и сдается в аренду.

Сейчас Фридрих Мерц живет со своей женой Шарлоттой, директором окружного суда, в живописном местечке, неподалеку от Арнсберга-Нидереймера. Вместе с ней он основал фонд, который помогает нуждающимся ученикам.

ПОПЫТКА РЕВАНША

В октябре 2018 года Мерц неожиданно для всех объявил, что будут баллотироваться на пост председателя ХДС. Через месяц на федеральной партийной конференции он получил 48.25% голосов делегатов! Его конкурент, действующий председатель партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обошла его на 3.5%. Но учитывая, что Мерц вернулся в политику после долгого перерыва, его поражение можно считать победой.

А через три месяца Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что намерена покинуть пост председателя ХДС и в 2021 году не будет претендовать на место федерального канцлера. С этого момента Фридрих Мерц окончательно включился в предвыборную гонку, которая должна привести его к вершине политического Олимпа.

Сейчас в ХДС ему противостоят два претендента: премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. Разрыв между ними постепенно сокращается, но большинство экспертов считает, что Мерц выйдет из внутрипартийной схватки победителем.

В апреле 2000 года на федеральном партийном съезде ХДС большинство голосов было отдано за нового председателя партии - Ангелу Меркель. Для Мерца это стало неожиданным и сокрушительным ударом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МЕРЦ АТАКУЕТ

Он называет себя «кандидатом на пробуждение и обновление ХДС». Немецкие политологи считают, что его главным побудительным мотивом занять место лидера партии является банальная месть Ангеле Меркель за давнее поражение в политической борьбе. Он не может простить ей свое многолетнее политическое забвение.

«Ангела Меркель приняла множество решений, которые я бы не принял», - заявляет Мерц, тем самым признаваясь, что все эти годы ставил себя на место канцлера и прикидывал, как бы он сам поступил в той или иной ситуации.

Будучи центристом и консерватором, Мерц не пугает коллег резкими переменами в политической жизни страны. Он атакует Меркель, в первую очередь, по вопросам миграционной политики. И бесконечно говорит о верховенстве европейских ценностей, которые, по его мнению, призваны служить связующим звеном между немцами и мигрантами.

Но из контекста его высказываний просвечивается иная картина. В своих выступлениях с 2000 года он часто использует термин «лайткультур (Leitkultur)». Дословно это переводится, как «определяющая культура». Этот термин в Германии трактуется, как доминирующее положение немецкой культуры в противовес мульткультурализму.

Еще 20 лет назад Мерц заговорил об изменении миграционного законодательства. Он всегда, в отличие от Меркель, выступал против мульткультурализма и требовал, чтобы иммигранты с уважением относились к немецкой культуре, которая «в этой стране имеет право быть доминирующей». «Здесь, на территории Германии, нет законов шариата», - неоднократно заявлял он.

Мерц уже в начале века ратовал за ограничение приема в страну иностранцев — в год не более 200000. Сейчас его позицию поддерживают миллионы немцев. Говорить вслух об этом не принято.

Он также считает, что проблема правого радикализма возникает из-за необдуманной миграционной политики. И в качестве ответной меры называет необходимость сдерживать незаконную миграцию и защищать внешние границы Германии.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Главный козырь Мерца в предвыборной борьбе — изменение налогового законодательства, а вместе с ним - снижение и упрощение налогов.

Этот ход может быть ключевым в будущих дебатах с оппонентами, так как подоходный налог в 40 и более процентов — тяжкое бремя для граждан Германии. Всем пришлось по душе его высказывание: «Каждый гражданин должен иметь возможность рассчитывать свой подоходный налог на картонной подставке для пива».

Среди его идей есть и неординарные. Однажды он сказал, что найдет применение безработным — они будут закрашивать настенные граффити.

СКАНДАЛЬНЫЙ ЛОББИСТ

Четыре года Мерц был председателем наблюдательного совета и лоббистом BlackRock - крупнейшей в мире международной инвестиционной компании, чья штаб-квартира располагается в Нью-Йорке.

Недавно в офисах BlackRock в Германии в рамках расследования уголовного дела по фактам налогового мошенничества, совершенного одним из партнеров компании, прошли обыски. Разразился скандал, который сильно ударил по репутации Мерца. Всполошились все: как политические оппоненты, так и однопартийцы. Скорее всего, Мерцу припомнят этот эпизод, когда избирательная кампания выйдет на финишную прямую. Это должно произойти на специальной партийной конференции в Берлине, проведение которой запланировано на апрель 2021 года.

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