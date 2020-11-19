"Веселый вдовец": мужа Валентины Легкоступовой застукали в объятиях длинноногих блондинок

После смерти певицы Фирсова задержали, однако, подтверждений причастности его рукоприкладства не нашли Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Спустя три месяца после загадочной смерти звезды восьмидесятых следствие все еще разбирается в обстоятельствах этой трагедии. Уголовное дело возбуждено, но подозреваемых у сыщиков пока нет. Близкие певицы с первых дней считают, что к гибели исполнительницы "Ягоды-малины" может быть причастен ее муж-яхтсмен Юрий Фирсов, однако по делу он пока проходит в качестве свидетеля.

В своем Инстаграме вдовец, который вскоре после похорон отбыл на парусную регату в Турцию, регулярно делится архивными фото и видео с почившей супругой - "С Валечкой на Чемпионате Кипра", "Валюша и наша команда на закрытии регаты в Монако", "Наше венчание".

Валентина Легкоступова с дочерью Анеттой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Очень больно, просто невыносимо, - признается подписчикам скорбящий муж.

Однако, на днях в Сети появился кадр совсем другого содержания: широко улыбающийся Фирсов в турецком клубе обнимает за талии двух длинноногих блондинок в коротких шортиках. Легкомысленный снимок опубликовала в своем Инстаграме подруга Легкоступовой Наталья Штурм, которая уже не раз демонстрировала неприязнь к яхтсмену.

- Как быстро лечат душевные "раны" скорбящие вдовцы? - язвительно написала певица. - В день, когда ушла Валя, ее муж бодро прыгал возле телевизионного фургончика, а при слове "Мотор" бросился наземь, "убитый горем". Не прошло и двух месяцев, как вдовец в ночном клубе с явным удовольствием лапает за задницы девиц. Скажите мне, ребята, - а что такое скорбь? И что случилось с Валей, что она пошла замуж за бездушного прагматика?

Некоторые подписчики усомнились, что фото вдовца свежее, однако Штурм заверила публику: это кадры с недавней регаты, Юрий Фирсов отмечает победу в заезде.

- Есть оперетта "Веселая вдова". А теперь будет водевиль "Веселый вдовец", - окончательно припечатала "безутешного мужа" Наталья.

Между тем, на днях Юрий Фирсов заявил, что не будет претендовать на квартиру покойной жены. На данный момент официальными наследниками певицы являются ее мать, дочь, сын и супруг-яхтсмен. Брак с ним продлился всего месяц: с 5 июля по 14 августа, когда артистки не стало.

Напомним, Валентина Легкоступова с мужем были доставлены в наркологическую клинику 6 августа после нескольких дней запоя. Муж быстро пришел в себя, а вот жена, у которой медики обнаружили черепно-мозговую травму, впала в кому и больше уже не приходила в сознание. После смерти певицы Фирсова задержали, однако, подтверждений причастности его рукоприкладства не нашли. Сам вдовец уверяет, что Валентина Легкоступова поскользнулась в ванной и ударилась головой. Так это или нет, следствие устанавливает с помощью сложных детальных экспертиз.

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